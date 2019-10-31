Под пристальным вниманием буквально каждый ценник. Профсоюзы Беларуси усилили контроль над ценами на овощи

Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль в сфере торговли. Речь идет как о пресечении необоснованного роста цен, так и об усиленном насыщении прилавков отечественной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы, фермеры и продавцы (всего больше полусотни спикеров со всех регионов) 31 октября в Минске обсудили насущные проблемы и рассказали о том, что ожидает покупателей. Подробности в материале Оксаны Семашко. Одно из крупнейших овощеводческих предприятий под Гомелем в 2019 году собрало около 20 тысяч тонн витаминной продукции. Такой высокой урожайности равноценны и заботы.

Аркадий Кобрусев, директор КСУП «Брилево»:

Мы на протяжении десятков лет занимаем первое место по урожайности. Всю производимую продукцию мы стараемся своевременно убрать, заложить в складские помещения и своевременно реализовать.

Это яркий пример того, что аграрии сегодня не позволяют оптовикам выкручивать себе руки и работают исключительно на своих условиях. Берут ассортиментом и качеством, но так отнюдь не везде.

Николай Силин, председатель Минской областной ассоциации фермеров:

Я считаю, что сегодня, чтобы удешевить нам продукцию, которую производят фермеры (картофель и овощи), нужно допустить к продаже на торговых точках в шаговой доступности.

Дело в том, что по факту сегодня крупные торговые сети неохотно берут товар у фермеров. Попросту нет помещений для хранения тех же овощей, оттого и закупаются по минимуму. А страдает покупатель.

Татьяна Карбанович, заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода:

Обозначен вопрос о необходимости снижения себестоимости производимой продукции, которая складывается из ряда статей или факторов, на что также нацелены наши производители продукции.

В 2019 году в Беларуси собрали урожай овощей на 40 центнеров с гектара больше, чем в 2018-м – это плюс к 360 тысячам тонн.

Оксана Семашко, корреспондент:

Под пристальным вниманием профсоюзов буквально каждый ценник. По тенденциям на рынке и зарплатам прослеживается и благосостояние белорусов. Очередной шаг – помочь аграриям найти компромисс с гипермаркетами.

Одна из мер, которая позволит сделать рынок цивилизованным – заключение долгосрочных контрактов. Так можно будет установить фиксированные цены между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.

Хотелось бы видеть на прилавках товары, выращенные в нашей стране. Отечественные товары по приемлемым ценам.

Александр Литвин, председатель совета директоров торговой сети:

У нас есть еженедельные тендеры. Фиксируется самая низкая цена поставщиков, чтоб не повышались цены на прилавке и наш потребитель мог купить дешевую и качественную продукцию.

Профсоюзы сегодня ратуют за недопущение необоснованного роста цен на овощи. Ведь еще прошлой весной капуста подорожала сразу в два раза после того, как большую часть продукции три крупных оптовика вывезли в Россию. Чтобы уже предстоящей весной белорусам не пришлось переплачивать, к примеру, за «второй хлеб», меры нужно принимать уже сейчас.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если у нас есть такое понимание, как стабилизационные фонды, значит, они должны обеспечивать – от своего названия уже – стабильность цен. И если где-то сегодня мы видим, что этой стабильности нет, значит, есть то, что необходимо усовершенствовать.