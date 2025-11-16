Трамп пообещал подать в суд на Би-би-си из-за монтажа его речи

На неделе грандиозный скандал разгорелся вокруг Би-би-си. Британские журналисты так подрезали Трампа (вернее его речь), что американский президент грозится подать на корпорацию в суд и требует многомиллиардную компенсацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дело в том, что фальшивкой оказалась смонтированная речь главы Белого дома, которую он произнес в 2021 году незадолго до штурма Капитолия. Тогда Трамп призывал своих сторонников поддержать республиканцев в рамках закона, но после монтажа суть его слов исказили. Журналисты взяли разные фрагменты из выступления и склеили их так, что получилось якобы Трамп призывал захватить здание Конгресса.

Корпорация отправила в Белый дом письмо с извинениями, но, как говорится, одними извинениями тут уже не отделаешься. Трамп хочет подать в суд на Би-би-си и будет требовать компенсацию от 1 до 5 миллиардов долларов. Жульничество, производство фейков, распространение ложной информации и коррупция – это все обвинения Трампа. И да, это все о Би-би-си, которую долгое время ставили нам в пример и считали стандартом мировой журналистики.