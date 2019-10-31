«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр

В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о космонавте Владимире Ковалёнке.
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали о космонавте Владимире Ковалёнке.
Когда в 1957 году в космос полетел первый искусственный спутник Земли, в белорусской деревне Белое особенно пристально всматривался в небо 15-летний паренек.
Его смутные грезы приобретут ясные очертания лишь четыре года спустя, когда знаменитое «Поехали!» Гагарина сделает мечты о космосе реальностью для всех землян.
Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Во дворе школы мы увидели эту мерцающую звездочку, и в меня вселилась уверенность, что я буду летчиком.
Через тернии – к звездам. Это про него. Полное лишений послевоенное детство. Могли ли подумать тогда односельчане, что мечта обычного белорусского паренька вознесет его к неземным далям.
Владимир Ковалёнок, космонавт: Невесомость – штука коварная!
Уже во втором полете он установит рекорд по длительности пребывания в космосе.
Владимир Ковалёнок:
Цикл смены эритроцитов у нас в организме – 120 суток. Прожив там (в космосе – прим. ред.) 120 суток, возвращались мы на Землю с новой кровью, которая родилась там. Кто скажет, будет она так работать или нет? Никто не знал, нужен был эксперимент.
Эксперимент завершился удачно и открыл дорогу для длительных космических командировок. В космосе предстояло пережить множество опасных ситуаций, даже пожар на станции.
Дома у космонавта хранится тот самый скафандр из двух первых полетов. За свою космическую карьеру он провел на орбите 216 суток, 140 минут – в открытом космосе.
Владимир Ковалёнок:
Глобус этот висит, я вижу Черное море, Каспийское, Средиземное, Прибалтика там видна. Радиус около 2 тысяч обзора вокруг. И меня посещает научная мысль: вот, дожился Ковалёнок, вода сверху, а не выливается.
Возвращения космонавтов ждала вся Земля, но больше всех мама и бабушка.
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