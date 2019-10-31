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«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

31 октября 2019 20:07
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О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе-1

Пётр Климук,  летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Когда пристыковались, проверили герметичность надо переходить. Я постучал по люку, а Володя с обратной стороны стучит.

Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Это сигнал у нас был, условный знак.

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе-4

Пётр Климук:
Ну и начали люк открывать.

Владимир Ковалёнок:
Я тут закричал: «Заходи, земляк!»

«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе-7

Пётр Климук:
Неописуемая была радость, чувство такой встречи.

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Подробности – в видеоматериале

# Белорусские космонавты # общество # Петр Климук # Владимир Ковалёнок # Фотофакт

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