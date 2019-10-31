«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.