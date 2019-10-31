«Заходи, земляк!» Ковалёнок и Климук рассказали, как познакомились в космосе

О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.
О легендарной встрече двух советских космонавтов рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
А это исторические кадры. Два земляка, два белоруса – Пётр Климук и Владимир Ковалёнок. Уже на родине вспоминают, как встретились в космосе.
Пётр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Когда пристыковались, проверили герметичность – надо переходить. Я постучал по люку, а Володя с обратной стороны стучит.
Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Это сигнал у нас был, условный знак.
Пётр Климук:
Ну и начали люк открывать.
Владимир Ковалёнок:
Я тут закричал: «Заходи, земляк!»
Пётр Климук:
Неописуемая была радость, чувство такой встречи.
«Вода сверху, а не выливается». Владимир Ковалёнок вспомнил рекордный полёт и показал свой скафандр
Подробности – в видеоматериале