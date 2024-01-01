Милиционер из Солигорского района получил ключи от собственной квартиры благодаря Президенту и МВД

Поистине знаковым 2023-й стал для милиционера из Солигорского района. Оперуполномоченному уголовного розыска, воспитывающему двоих детей, накануне праздника были вручены ключи от квартиры, а также подарки под елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Астрейко, начальник УВД Минского облисполкома, генерал-майор милиции:

После увеличения состава семьи до двух детей и, к сожалению, после того, как из жизни ушла супруга, собственных возможностей для того, чтобы улучшить жилищное положение, уже нет, об этой ситуации было доложено. Министр внутренних дел принял активное участие в ее разрешении. Соответствующая данная информация была доложена министром главе нашего государства. Изучив все обстоятельства, возможности, глава государства поручил рассмотреть вопрос положительно в сторону сотрудника.