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Милиционер из Солигорского района получил ключи от собственной квартиры благодаря Президенту и МВД

01 января 2024 13:48
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Поистине знаковым 2023-й стал для милиционера из Солигорского района. Оперуполномоченному уголовного розыска, воспитывающему двоих детей, накануне праздника были вручены ключи от квартиры, а также подарки под елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиционер из Солигорского района получил ключи от собственной квартиры благодаря Президенту и МВД-1

Их преподнесли в теплой семейной обстановке. Вопрос об улучшении жилищных условий Алексея Болочкова и его детей решался оперативно и на высоком уровне.

Милиционер из Солигорского района получил ключи от собственной квартиры благодаря Президенту и МВД-4

Александр Астрейко, начальник УВД Минского облисполкома, генерал-майор милиции:
После увеличения состава семьи до двух детей и, к сожалению, после того, как из жизни ушла супруга, собственных возможностей для того, чтобы улучшить жилищное положение, уже нет, об этой ситуации было доложено. Министр внутренних дел принял активное участие в ее разрешении. Соответствующая данная информация была доложена министром главе нашего государства. Изучив все обстоятельства, возможности, глава государства поручил рассмотреть вопрос положительно в сторону сотрудника.

Милиционер из Солигорского района получил ключи от собственной квартиры благодаря Президенту и МВД-7

Вся эта ситуация – конкретный пример заботы главы государства и МВД о сотрудниках, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Астрейко

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