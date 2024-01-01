1 января 1919-го была провозглашена БССР. Чем может гордиться Беларусь сейчас?

В эпоху БССР произошли не только важные изменения в общественно-политической, экономической, культурной жизни, но и в спорте, физической культуре. Все лучшее, что было в республике, ее наследие, стало крепким фундаментом, на котором стоит современная Беларусь. И сегодня самые успешные страны используют наш опыт в построении социального государства. Мир, стабильность и благополучие – то, чем может гордиться наша страна. Лишь сохраняя эту историческую память о подвигах наших предков и извлекая уроки из ошибок прошлого, мы сможем продолжать двигаться по пути созидания.