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Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город

21 июня 2023 18:25
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Новости Беларуси. Звуки старинного граммофона, задорный смех девушек в ситцевых платьях и мирные красноармейцы. Последний тихий вечер накануне страшного рассвета 22 июня 1941-го воссоздали в Бресте сотни реконструкторов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флешмоб погрузил главные улицы города в атмосферу 1940-х.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-1

Девушки в романтичных платьях, в шляпках с вуалью и перчатках, офицеры в форме красноармейцев – каждую деталь участники продумывают до мелочей. Используют аутентичные ткани и лекала для образов, дополняют винтажными аксессуарами.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-4

Участники подчеркивают: это не театрализованное шествие, а воссоздание реальной жизни – момента, когда судьбы людей уже через считаные часы навсегда изменила война. Для них мирное завтра так и не наступит.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-7

Анжелика Асютина, участница реконструкции (Россия):
На это мероприятие я приезжаю уже восьмой раз. Мы тщательно подбираем свои образы. На мне реальное историческое платье, это платье моей бабушки 1940-х годов. Ребенок у меня тоже одет в соответствии той эпохе. Образ исторический, настоящий – бабушкино платье.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-10

Владимир Берг, участник реконструкции (Россия):
Тимур – это самый молодой реконструктор на сегодняшнем мероприятии. Ему было доверено поднять флаг Республики Беларусь и открыть наш слет.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-13

В этот вечер на улицах можно встретить автомобили и мотоциклы 1940-х, к последнему мирному вечеру на пешеходной Советской в Бресте готовятся и местные кафе – расстилают скатерти, выставляют старинную посуду и угощения.

Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город-16

Уже в 5 утра на Кобринском укреплении в Брестской крепости реконструкторы воссоздадут главные эпизоды начала войны. Присоединятся порядка 250 человек из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии и Японии.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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