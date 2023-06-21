Последний мирный вечер перед войной воссоздали в Бресте. Посмотрите, как преобразился город

Новости Беларуси. Звуки старинного граммофона, задорный смех девушек в ситцевых платьях и мирные красноармейцы. Последний тихий вечер накануне страшного рассвета 22 июня 1941-го воссоздали в Бресте сотни реконструкторов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Флешмоб погрузил главные улицы города в атмосферу 1940-х.

Девушки в романтичных платьях, в шляпках с вуалью и перчатках, офицеры в форме красноармейцев – каждую деталь участники продумывают до мелочей. Используют аутентичные ткани и лекала для образов, дополняют винтажными аксессуарами.

Участники подчеркивают: это не театрализованное шествие, а воссоздание реальной жизни – момента, когда судьбы людей уже через считаные часы навсегда изменила война. Для них мирное завтра так и не наступит.

Анжелика Асютина, участница реконструкции (Россия):

На это мероприятие я приезжаю уже восьмой раз. Мы тщательно подбираем свои образы. На мне реальное историческое платье, это платье моей бабушки 1940-х годов. Ребенок у меня тоже одет в соответствии той эпохе. Образ исторический, настоящий – бабушкино платье.

Владимир Берг, участник реконструкции (Россия):

Тимур – это самый молодой реконструктор на сегодняшнем мероприятии. Ему было доверено поднять флаг Республики Беларусь и открыть наш слет.

В этот вечер на улицах можно встретить автомобили и мотоциклы 1940-х, к последнему мирному вечеру на пешеходной Советской в Бресте готовятся и местные кафе – расстилают скатерти, выставляют старинную посуду и угощения.