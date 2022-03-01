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Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме?

01 марта 2022 16:56
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Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме?-1

За время пандемии белорусское здравоохранение продемонстрировало устойчивость к самым сложным вызовам. Уже сейчас мы выходим из очередной волны. С этого дня поликлиники приступили к работе в обычном режиме.  

Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме?-4

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:  
На сегодня 2-я, 3-я клиническая больница уже переходят в обычный режим. 6-й роддом с сегодняшнего дня вошел в смешанный режим, потому что еще остаются пациентки с коронавирусной инфекцией и коронавирусной пневмонией. В 1-ю больнице остановлена госпитализация. Переходит в обычный режим работы два отделения в 10-й клинической больнице – это отделение диабетической стопы и инфарктное отделение. Плюс мы начинаем следующим этапом выведение хирургических коек 4-й городской клинической больницы. Дальше мы будем смотреть по ситуации.  

Минздрав: надеемся, что это последняя волна коронавируса в формате пандемии. Подробности здесь.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Елена Богдан # Фотофакт

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