Несколько больниц, роддом и некоторые отделения. Где в Минске теперь оказывают помощь в плановом режиме?

Новости Беларуси. Санкции Евросоюза и Запада не создадут критических моментов в работе медучреждений Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время пандемии белорусское здравоохранение продемонстрировало устойчивость к самым сложным вызовам. Уже сейчас мы выходим из очередной волны. С этого дня поликлиники приступили к работе в обычном режиме.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На сегодня 2-я, 3-я клиническая больница уже переходят в обычный режим. 6-й роддом с сегодняшнего дня вошел в смешанный режим, потому что еще остаются пациентки с коронавирусной инфекцией и коронавирусной пневмонией. В 1-ю больнице остановлена госпитализация. Переходит в обычный режим работы два отделения в 10-й клинической больнице – это отделение диабетической стопы и инфарктное отделение. Плюс мы начинаем следующим этапом выведение хирургических коек 4-й городской клинической больницы. Дальше мы будем смотреть по ситуации.