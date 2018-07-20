ССУЗы Беларуси начали приём документов 20 июля

Абитуриентов с общим базовым образованием, которые планируют поступить на бюджет, ждут здесь до 3 августа. На платные места последний срок подачи документов – 14 августа. Уже 16 августа появятся окончательные списки зачисленных.

Получить нужную профессию могут и обладатели аттестатов за курс средней школы. Для них отведено чуть больше дней для подачи документов.