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ССУЗы Беларуси начали приём документов 20 июля

20 июля 2018 07:48
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Новости Беларуси. 20 июля средние специальные учебные заведения Беларуси начали прием документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ССУЗы Беларуси начали приём документов 20 июля-1

Абитуриентов с общим базовым образованием, которые планируют поступить на бюджет, ждут здесь до 3 августа. На платные места последний срок подачи документов – 14 августа. Уже 16 августа появятся окончательные списки зачисленных.

Получить нужную профессию могут и обладатели аттестатов за курс средней школы. Для них отведено чуть больше дней для подачи документов.

ССУЗы Беларуси начали приём документов 20 июля-4

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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