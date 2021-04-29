«Непредсказуемый лес порой». Вот как работает единственная в Дятловском районе женщина-лесничий
Новости Беларуси. В Год народного единства молодежь Дятлово инициировала посадку аллеи из лиственницы – нетипичной для города лесной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья посадили рядом с обелиском Славы – местом захоронения советских воинов, которые погибли в июне 1941 года.
И можно быть уверенным, что 21 дерево будет в надежных женских руках. Ирина Мимиш – единственная в районе женщина-лесничий. Под ее пристальным наблюдением более 8 тысяч гектаров леса. В Леоновичское лесничество девушка пришла месяц назад. И если с зеленой территорией только начинает знакомиться, с коллективом общий язык нашла сразу.
– Закончен план сегодня на 204-м?
– Да. Проводим расчет пробных площадей.
– Хорошо.
Руководить мужским коллективом, признается девушка, характер позволяет. Но и без знаний в лесном деле никуда. Девушка сама родом из Дятлово, но профессиональные навыки довелось приобретать в лесотехническом университете в Санкт-Петербурге. Нарабатывать практику вернулась в столицу Беларуси.
Ирина Мимиш, руководитель Леоновичского лесничества Дятловского лесхоза:
Работа в Минском лесопарковом хозяйстве, конечно же, отличается от работы здесь, в лесничестве. Во-первых, это объемы, это территории просто огромные – это лес, это непредсказуемый лес порой. Приходится постоянно учиться у тех же лесников, они передают мне свой опыт, я им – какие-то новые, свежие знания. Хочется оставить после себя какой-то след, и поэтому мы здесь с коллективом планируем: при возможности, при поддержке руководства, если они согласятся, возобновить работу школьных лесничеств.
Осенью коллектив лесничества совместно с организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» планирует провести экологический конкурс среди школьников всего района. Ребята смогут презентовать свои проекты по охране и защите природы. Таким образом Ирина реализует свою главную цель – привить любовь к окружающему у молодежи и научить правилам поведения в лесу.
Эту же стратегию диктует время. 90 % пожаров, как правило, происходят по вине человека. Опасный период начинается уже с апреля. Дятловский лесхоз в этом вопросе держит руку на пульсе, но не без технической подмоги. Так, его глазами стала вышка с установленным видеонаблюдением. Она обеспечивает мониторинг территории в круглосуточном режиме.
Владимир Гончарук, помощник лесничего Козловщинского лесничества Дятловского лесхоза:
Поддерживается связь с лесхозом рацией, телефоном. В случае обнаружения пожара дается сигнал дежурному в лесхоз, дается азимут, согласно камере. И там дальше уже определяет дежурный по лесхозу местонахождение пожара. В лесхозе имеется семь камер видеонаблюдения.
Дятловский лесхоз не забывает и об экономических показателях. Основные направления хозяйства – охота и разведение дичи. Леса района богаты на лосей, оленей, косуль и ланей. До пандемии завсегдатыми гостями здесь были охотники из ближнего зарубежья. Свои плоды лесхозу приносит лесозаготовка и обработка дерева.
У Ирины Мимиш также есть свой бизнес-план. В перспективе – создать на базе лесничества питомник, где будет выращиваться различные сорта лиственницы, редкого дерева в Беларуси.
Ирина Мимиш:
Для этого хотелось бы иметь свою теплицу или свой питомник. Попробовать, потому что позволяет наша почва, климатические условия позволяют выращивать именно этот посадочный материал. Те, кто создал этот лес, посадил, – это работа прошлых лесоводов, работа прошлых лесников, прошлых лесничих. То есть мы оцениваем только уже спустя некоторое время работу наших предшественников. И я надеюсь, что высокую оценку получит и наша работа спустя десятилетия.
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