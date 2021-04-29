«Непредсказуемый лес порой». Вот как работает единственная в Дятловском районе женщина-лесничий

Новости Беларуси. В Год народного единства молодежь Дятлово инициировала посадку аллеи из лиственницы – нетипичной для города лесной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деревья посадили рядом с обелиском Славы – местом захоронения советских воинов, которые погибли в июне 1941 года.

И можно быть уверенным, что 21 дерево будет в надежных женских руках. Ирина Мимиш – единственная в районе женщина-лесничий. Под ее пристальным наблюдением более 8 тысяч гектаров леса. В Леоновичское лесничество девушка пришла месяц назад. И если с зеленой территорией только начинает знакомиться, с коллективом общий язык нашла сразу.

– Закончен план сегодня на 204-м?

– Да. Проводим расчет пробных площадей.

– Хорошо.

Руководить мужским коллективом, признается девушка, характер позволяет. Но и без знаний в лесном деле никуда. Девушка сама родом из Дятлово, но профессиональные навыки довелось приобретать в лесотехническом университете в Санкт-Петербурге. Нарабатывать практику вернулась в столицу Беларуси.

Ирина Мимиш, руководитель Леоновичского лесничества Дятловского лесхоза:

Работа в Минском лесопарковом хозяйстве, конечно же, отличается от работы здесь, в лесничестве. Во-первых, это объемы, это территории просто огромные – это лес, это непредсказуемый лес порой. Приходится постоянно учиться у тех же лесников, они передают мне свой опыт, я им – какие-то новые, свежие знания. Хочется оставить после себя какой-то след, и поэтому мы здесь с коллективом планируем: при возможности, при поддержке руководства, если они согласятся, возобновить работу школьных лесничеств.

Осенью коллектив лесничества совместно с организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» планирует провести экологический конкурс среди школьников всего района. Ребята смогут презентовать свои проекты по охране и защите природы. Таким образом Ирина реализует свою главную цель – привить любовь к окружающему у молодежи и научить правилам поведения в лесу.

Эту же стратегию диктует время. 90 % пожаров, как правило, происходят по вине человека. Опасный период начинается уже с апреля. Дятловский лесхоз в этом вопросе держит руку на пульсе, но не без технической подмоги. Так, его глазами стала вышка с установленным видеонаблюдением. Она обеспечивает мониторинг территории в круглосуточном режиме.

Владимир Гончарук, помощник лесничего Козловщинского лесничества Дятловского лесхоза:

Поддерживается связь с лесхозом рацией, телефоном. В случае обнаружения пожара дается сигнал дежурному в лесхоз, дается азимут, согласно камере. И там дальше уже определяет дежурный по лесхозу местонахождение пожара. В лесхозе имеется семь камер видеонаблюдения.