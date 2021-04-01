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Она стала «Женщиной года». Знакомим с единственной в Несвижском районе трактористкой

01 апреля 2021 13:35
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Новости Беларуси. Единственная в Несвижском районе трактористка стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она стала «Женщиной года». Знакомим с единственной в Несвижском районе трактористкой-1

Наталья Ровгейша 12 лет работает в райагросервисе. Правда, сейчас находится в декрете. Всего у Натальи четверо детей. По образованию женщина продавец, долго трудилась по специальности. Но когда в семье появился свой трактор, она быстро освоила технику. Так и нашла призвание.

Она стала «Женщиной года». Знакомим с единственной в Несвижском районе трактористкой-4

Наталья Ровгейша, механизатор сельхозпредприятия «Несвижский райагросервис»‎:
В учебном заведении получила механизатора категорию А, В, С, но потом я эти категории с каждым годом добавляла, добавляла. Сейчас у меня уже первый класс тракториста-машиниста, во время этого я училась еще на шофера, у меня есть первый класс шофера, тоже все категории: A, B, C, D.

Она стала «Женщиной года». Знакомим с единственной в Несвижском районе трактористкой-7

В финале конкурса «Женщина года» выбрали 17 победительниц – тех, кто внес вклад в развитие своих населенных пунктов. Это руководительницы крупных предприятий, редакторы районных газет, работники культуры и аграрии.

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Ровгейша # Фотофакт

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