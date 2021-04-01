Она стала «Женщиной года». Знакомим с единственной в Несвижском районе трактористкой

Новости Беларуси. Единственная в Несвижском районе трактористка стала «Женщиной года» в номинации «Хозяйка села», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Ровгейша 12 лет работает в райагросервисе. Правда, сейчас находится в декрете. Всего у Натальи четверо детей. По образованию женщина продавец, долго трудилась по специальности. Но когда в семье появился свой трактор, она быстро освоила технику. Так и нашла призвание.

Наталья Ровгейша, механизатор сельхозпредприятия «Несвижский райагросервис»‎:

В учебном заведении получила механизатора категорию А, В, С, но потом я эти категории с каждым годом добавляла, добавляла. Сейчас у меня уже первый класс тракториста-машиниста, во время этого я училась еще на шофера, у меня есть первый класс шофера, тоже все категории: A, B, C, D.