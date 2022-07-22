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Необычные технологии в Мядельском РОВД. На чём будут передвигаться современные милиционеры?

22 июля 2022 18:40
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Новости Беларуси. В Мядельском районе внедрили необычные технологии для несения патрульно-постовой службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На вооружение поступили два электровелосипеда. Технику используют в рейдах по общественным местам и курортным зонам. Такой электротранспорт движется за счет аккумулятора. В день на нем можно проехать до 180 километров.

Чем еще оборудована техническая новинка, узнала наш корреспондент Анна Куртасова.

Необычные технологии в Мядельском РОВД. На чём будут передвигаться современные милиционеры?-1

Евгений Левицкий и Дмитрий Лебедь несут службу в милиции не первый год. Они сотрудники отделения патрульно-постовой службы милиции Мядельского РОВД. Обеспечивать общественный порядок и безопасность – их ежедневная задача.

Необычные технологии в Мядельском РОВД. На чём будут передвигаться современные милиционеры?-4

Евгений Левицкий, милиционер-водитель отделения патрульно-постовой службы милиции Мядельского РОВД:
Пришел работать в милицию, так как меня эта профессия заинтересовала. Бороться с преступностью, правонарушениями. Выявлять, пресекать правонарушения.

Подробности в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Евгений Якимец # Евгений Левицкий # Дмитрий Лебедь # Анна Куртасова # Анастасия Титова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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