Необычные технологии в Мядельском РОВД. На чём будут передвигаться современные милиционеры?
Новости Беларуси. В Мядельском районе внедрили необычные технологии для несения патрульно-постовой службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На вооружение поступили два электровелосипеда. Технику используют в рейдах по общественным местам и курортным зонам. Такой электротранспорт движется за счет аккумулятора. В день на нем можно проехать до 180 километров.
Чем еще оборудована техническая новинка, узнала наш корреспондент Анна Куртасова.
Евгений Левицкий и Дмитрий Лебедь несут службу в милиции не первый год. Они сотрудники отделения патрульно-постовой службы милиции Мядельского РОВД. Обеспечивать общественный порядок и безопасность – их ежедневная задача.
Евгений Левицкий, милиционер-водитель отделения патрульно-постовой службы милиции Мядельского РОВД:
Пришел работать в милицию, так как меня эта профессия заинтересовала. Бороться с преступностью, правонарушениями. Выявлять, пресекать правонарушения.
Подробности в видеоматериале.