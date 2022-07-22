Необычные технологии в Мядельском РОВД. На чём будут передвигаться современные милиционеры?

Новости Беларуси. В Мядельском районе внедрили необычные технологии для несения патрульно-постовой службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На вооружение поступили два электровелосипеда. Технику используют в рейдах по общественным местам и курортным зонам. Такой электротранспорт движется за счет аккумулятора. В день на нем можно проехать до 180 километров.

Чем еще оборудована техническая новинка, узнала наш корреспондент Анна Куртасова.