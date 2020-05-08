«Немножко перечитывал «Что делать?» Николай Мартынов в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы везучий человек?
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Я думаю, что да.
Вадим Щеглов:
В бизнесе связи решают всё?
Николай Мартынов:
Всё они не решают. Однозначно.
Вадим Щеглов:
Город или деревня?
Николай Мартынов:
Близка деревня, но сегодня я в городе. Поэтому, я думаю, что это город.
Вадим Щеглов:
Бизнесмен №1 для вас?
Николай Мартынов:
Это честный и порядочный. И то, что мы говорили – социально ответственный.
Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»
Вадим Щеглов:
Что Вы сейчас читаете?
Николай Мартынов:
Я немножко перечитывал «Что делать?»