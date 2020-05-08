«Немножко перечитывал «Что делать?» Николай Мартынов в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы везучий человек?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Я думаю, что да.

Вадим Щеглов:

В бизнесе связи решают всё? Николай Мартынов:

Всё они не решают. Однозначно.

Вадим Щеглов:

Город или деревня?

Николай Мартынов:

Близка деревня, но сегодня я в городе. Поэтому, я думаю, что это город.

Вадим Щеглов:

Бизнесмен №1 для вас?

Николай Мартынов:

Это честный и порядочный. И то, что мы говорили – социально ответственный.

Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»

Вадим Щеглов:

Что Вы сейчас читаете?

Николай Мартынов:

Я немножко перечитывал «Что делать?»