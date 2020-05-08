Прямой эфир

«Немножко перечитывал «Что делать?» Николай Мартынов в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

08 мая 2020 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы везучий человек?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Я думаю, что да.

Вадим Щеглов:
В бизнесе связи решают всё?

Николай Мартынов:
Всё они не решают. Однозначно.

Вадим Щеглов:
Город или деревня?

Николай Мартынов:
Близка деревня, но сегодня я в городе. Поэтому, я думаю, что это город.

Вадим Щеглов:
Бизнесмен №1 для вас?

Николай Мартынов:
Это честный и порядочный. И то, что мы говорили – социально ответственный.

Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»

Вадим Щеглов:
Что Вы сейчас читаете?

Николай Мартынов:
Я немножко перечитывал «Что делать?»

«Немножко перечитывал «Что делать?» Николай Мартынов в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

Николай Мартынов:
Да.

Вадим Щеглов:
Ваше жизненное кредо?

Николай Мартынов:
Честность, порядочность во всех делах.

Вадим Щеглов:
Вспомните свой самый счастливый день.

Николай Мартынов:
Счастливый день – это когда родился сын. И не менее счастливый день, когда родилась дочка.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке        

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Николай Мартынов # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»
08 мая 2020 15:51

Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»

«И сейчас востребована». Первую модель обуви «Марко» выпускают до сих пор
08 мая 2020 15:45

«И сейчас востребована». Первую модель обуви «Марко» выпускают до сих пор

Где ограничат движение транспорта в столице накануне генеральной репетиции парада?
08 мая 2020 15:43

Где ограничат движение транспорта в столице накануне генеральной репетиции парада?