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«И сейчас востребована». Первую модель обуви «Марко» выпускают до сих пор

08 мая 2020 15:45
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Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Правда ли то, что первая модель, которая была выпущена, до сих пор выпускается?

«Обувь – это как второй хлеб». Как Николай Мартынов после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

«И сейчас востребована». Первую модель обуви «Марко» выпускают до сих пор-1

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Да. Да, это вот уникальный случай. Эта модель уже на сегодняшний день – там две модели было. Они перешагнули в своём общем объёме более миллиона пар именно одной модели. Поэтому она и любима, и сейчас востребована. Есть звонки или письма с России: «Вот я 10 лет носил эту модель». И те же кожтовары остались. Я имею в виду – выпускают наши производители. Да, не в таких количествах – раньше она – эти модели по 60 тысяч где-то в год выпускалось. Сейчас это порядка 5-7 тысяч.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке        

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Обувь # общество # Николай Мартынов # Вадим Щеглов

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