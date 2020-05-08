«И сейчас востребована». Первую модель обуви «Марко» выпускают до сих пор

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Правда ли то, что первая модель, которая была выпущена, до сих пор выпускается?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Да. Да, это вот уникальный случай. Эта модель уже на сегодняшний день – там две модели было. Они перешагнули в своём общем объёме более миллиона пар именно одной модели. Поэтому она и любима, и сейчас востребована. Есть звонки или письма с России: «Вот я 10 лет носил эту модель». И те же кожтовары остались. Я имею в виду – выпускают наши производители. Да, не в таких количествах – раньше она – эти модели по 60 тысяч где-то в год выпускалось. Сейчас это порядка 5-7 тысяч.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.