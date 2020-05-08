Николай Мартынов о сотрудниках: «Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы – один из тех, кто разбивает миф, что белорусское – немодное. А в чём это проявляется? Это Ваши идеи, это супруга подсказывает? Или дизайнеров Вы нанимаете? Потому что коллекции с очень тонким, изящным вкусом!

Предприниматель откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Я считаю, что наши художники или модельеры – они в своей области одни из самых лучших. Да, где мы черпаем эти знания – те же выставки. Даже мышление о моделях гораздо прогрессивнее, чем у итальянских дизайнеров, у наших модельеров. Поэтому здесь просто у нас иногда возможностей меньше – выбора цветовой гаммы, выбора правильных материалов. Там это гораздо проще. В течение 2-3 дней могут сформировать какую-то, ну, не коллекцию, а образ какой-то.

Для этого нужно развивать мелкий или малый бизнес, который был бы немножко помощником вот в таком подборе. Кто-то фурнитуру правильную и актуальную производил, кто-то – кожтовары, кто-то – ещё другие какие-то элементы.

Взгляды и подходы наших модельеров – и когда мы обсуждаем, и худсовет происходит, то они правильно… Сегодня возможность не только физически побывать на выставках. Сегодня Интернет даёт возможность присутствовать ежеминутно и ежечасно в мировом пространстве. И это даёт возможность нам быть на равных с итальянскими, французскими или американскими, скажем, дизайнерами.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.