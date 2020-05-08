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Где ограничат движение транспорта в столице накануне генеральной репетиции парада?

08 мая 2020 15:43
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Новости Беларуси. В столице завершается подготовка к генеральной репетиции военного парада у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Механизированные колонны и пешие расчеты в ожидании старта.

Репетиция начнется в 21 час.

В 17 часов техника выдвинулась из микрорайона «Уручье» в центр столицы. Сейчас на участке проспекта Машерова от Куйбышева до проспекта Победителей закрыто движение всех видов транспорта. Этот отрезок будет закрыт до завершения мероприятия.

Где ограничат движение транспорта в столице накануне генеральной репетиции парада?-1

После этого колона двинется в пункт постоянной дислокации по проспекту Машерова – улице Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, Орловской, Сурганова. В районе Дома печати свернет на проспект Независимости. Конечная точка маршрута – военный городок «Уручье».

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию и пользоваться общественным транспортом.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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