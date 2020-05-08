Где ограничат движение транспорта в столице накануне генеральной репетиции парада?

Новости Беларуси. В столице завершается подготовка к генеральной репетиции военного парада у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Механизированные колонны и пешие расчеты в ожидании старта.

Репетиция начнется в 21 час.

В 17 часов техника выдвинулась из микрорайона «Уручье» в центр столицы. Сейчас на участке проспекта Машерова от Куйбышева до проспекта Победителей закрыто движение всех видов транспорта. Этот отрезок будет закрыт до завершения мероприятия.