Нематериальное наследие ЮНЕСКО – побывали на народном обряде «Колядные цари» в агрогородке Семежево

Юлия Стрелкина, заведующая Семежевским домом культуры и досуга:

Когда-то давным-давно, когда еще была царская русская армия, здесь у нас в Семежево стоял царский полк. На улице, она так и осталась называться – Шпиталь, был шпiталь, где они лечились после всяких своих сражений. Вечера были длинные зимние. Не было ни интернета, ни телевизора, ни газет. Солдаты долгими зимними вечерами ходили в Святки колядовать по домам семежевцев. Чтобы себя как-то красиво обозначить, они надевали свои белые одежды. Шапки были красивые высокие как гусарские у них, украшали их лентами. Украшали себя яркими красивыми платками, перевязывались поясами. В таком красивом наряде они ходили по домам деревенских жителей. Поздравляли их с праздником, показывали им отрывок драмы «Царь Максимилиан». Одаривали их за это жители. Но они были мальчишки непростые, а со своим интересом. Они старались пойти в тот дом, где есть молодые незамужние девушки. Потому что с царями ходили не только красиво одетые парни, но дед и баба – театрализованные маски, у которых была своя роль. Они в это время, пока цари показывают представление, могли залезть в куфар, посмотреть, какое приданное у невесты. Наткала ли она там достаточно себе приданное. Посмотреть сколько подушек, какие они. Посчитать их, поваляться в этих подушках. Было зрелищно для той местности, вернее, для того времени, чтобы всем было весело и интересно.