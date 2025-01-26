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Игорь Петришенко проголосовал на выборах и подчеркнул важность участия каждого в определении будущего страны

26 января 2025 13:47
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Сила белорусского народа – в активной гражданской позиции и единстве общества. В этом уверен Игорь Петришенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вице-премьер опустил заполненный бюллетень в ящик для голосования на одном из участков Центрального района столицы.

Игорь Петришенко проголосовал на выборах и подчеркнул важность участия каждого в определении будущего страны-2

Игорь Петришенко подчеркнул, что многолетняя стратегия развития Беларуси приносит практические результаты. Приоритет – социальной сфере. Поддержка молодежи и белорусов в почтенном возрасте, развитие медицины и образования – путь, с которого Беларусь точно не собирается сворачивать.

Игорь Петришенко проголосовал на выборах и подчеркнул важность участия каждого в определении будущего страны-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы видим, как мы с успехом развиваем все эти сферы и направления. Государство – социально ориентированное, действительно соответствует этим всем аспектам, потому что мы по текущему году порядка 42 % национального бюджета направляем на социальную сферу, чтобы те обязательства, которые берутся государством перед людьми, в полной мере исполнялись. И здесь очень важно, чтобы и каждый человек свою частичку труда со всей ответственностью вкладывал, чтобы наше государство только расцветало, становилось лучше.

Игорь Петришенко проголосовал на выборах и подчеркнул важность участия каждого в определении будущего страны-6

На избирательные участки белорусы сегодня приходят в компании друзей, родных, люди старшего поколения приводят детей, чтобы они с малых лет приобщались к общественной жизни. Все это – свидетельство максимальной консолидации общества.

# Выборы # Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Игорь Петришенко

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