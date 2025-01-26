Игорь Петришенко проголосовал на выборах и подчеркнул важность участия каждого в определении будущего страны

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы видим, как мы с успехом развиваем все эти сферы и направления. Государство – социально ориентированное, действительно соответствует этим всем аспектам, потому что мы по текущему году порядка 42 % национального бюджета направляем на социальную сферу, чтобы те обязательства, которые берутся государством перед людьми, в полной мере исполнялись. И здесь очень важно, чтобы и каждый человек свою частичку труда со всей ответственностью вкладывал, чтобы наше государство только расцветало, становилось лучше.