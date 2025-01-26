Генсек СНГ о западниках: пусть эти критиканы действует как хотят, а мы будем делать всё в интересах наших стран

Выборы в Беларуси проходят в спокойном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря сложную международную обстановку, когда вокруг страны развернута беспрецедентная кампания политической дезинформации, избирательный процесс проходит в соответствии с законодательством и без нарушений. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ и руководитель Миссии наблюдателей от Содружества на выборах Президента Сергей Лебедев.

К политическому событию в нашей стране ожидаемо прикованы взгляды мирового сообщества. Непосредственно в Беларуси за электоральным процессом следят свыше 480 международных специалистов. Самая многочисленная миссия наблюдателей – от СНГ. Они работают во всех регионах. И пока западные структуры всеми способами пытаются дискредитировать наши выборы, представители международных организаций, которые сегодня находятся в эпицентре избирательной кампании в Беларуси, дают высокую оценку организации выборов и отмечают их прозрачность.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Это уже традиция у нас – в ходе выборов встречаться с представителями миссий других стран, обмениваться опытом. У них тоже похожий, доброжелательный и объективный подход. У них нет этой предвзятости, которая присутствует в наблюдении западников. Миссии БДИПЧ ОБСЕ, парламентарии Совета Европы. Наши контакты и взаимодействия с объективными, беспристрастными наблюдателями были, есть и будут продолжаться. А что касается этих критиканов, пусть действует как хотят, а мы будем делать все в интересах наших стран.