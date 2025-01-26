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Генсек СНГ о западниках: пусть эти критиканы действует как хотят, а мы будем делать всё в интересах наших стран

26 января 2025 13:39
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Выборы в Беларуси проходят в спокойном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря сложную международную обстановку, когда вокруг страны развернута беспрецедентная кампания политической дезинформации, избирательный процесс проходит в соответствии с законодательством и без нарушений.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ и руководитель Миссии наблюдателей от Содружества на выборах Президента Сергей Лебедев.

Генсек СНГ о западниках: пусть эти критиканы действует как хотят, а мы будем делать всё в интересах наших стран-2

К политическому событию в нашей стране ожидаемо прикованы взгляды мирового сообщества. Непосредственно в Беларуси за электоральным процессом следят свыше 480 международных специалистов.

Самая многочисленная миссия наблюдателей – от СНГ. Они работают во всех регионах. И пока западные структуры всеми способами пытаются дискредитировать наши выборы, представители международных организаций, которые сегодня находятся в эпицентре избирательной кампании в Беларуси, дают высокую оценку организации выборов и отмечают их прозрачность.

Генсек СНГ о западниках: пусть эти критиканы действует как хотят, а мы будем делать всё в интересах наших стран-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:
Это уже традиция у нас – в ходе выборов встречаться с представителями миссий других стран, обмениваться опытом. У них тоже похожий, доброжелательный и объективный подход. У них нет этой предвзятости, которая присутствует в наблюдении западников. Миссии БДИПЧ ОБСЕ, парламентарии Совета Европы. Наши контакты и взаимодействия с объективными, беспристрастными наблюдателями были, есть и будут продолжаться. А что касается этих критиканов, пусть действует как хотят, а мы будем делать все в интересах наших стран.

Генсек СНГ о западниках: пусть эти критиканы действует как хотят, а мы будем делать всё в интересах наших стран-6

Население Беларуси не поддалось на призывы западных провокаторов, которые пытались дестабилизировать ситуацию, отметил генеральный секретарь СНГ. Об этом свидетельствует высокая явка на всех участках для голосования.

# Выборы # Президентские выборы # Выборы в Беларуси # СНГ # Сергей Лебедев

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