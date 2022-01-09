Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы

Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло. Александр Лукашенко полностью погружен в ситуацию. Лидеры стран ОДКБ постоянно на связи, на завтра, 10 января, запланирована онлайн-встреча, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Сейчас белорусские миротворцы охраняют в Казахстане арсенал артиллерийских боеприпасов и военный аэродром. Сопровождает их и съемочная группа СТВ. Мы, журналисты, обычно личные переживания оставляем за кадром. Но это тот случай, когда здесь, в Минске, волнуешься за коллег. И не просто коллег. Вместе с Григорием Азаренком там работает очень близкий мне человек. За все время мы связались всего пару раз. В стране по-прежнему проблемы с интернетом и мобильной связью. А новостные ленты то и дело сообщают о пострадавших журналистах. Вспомнить хотя бы, как боевики превратили в огневую точку офис телерадиокомпании «Мир». Телевизионное оборудование нападавшие рубили топорами. И неизвестно, что бы сделали молодчики с корреспондентами и другими работниками, если бы те попались им под руку. А теперь без эмоций, только факты. Репортаж из Алматы от нашего политического обозревателя Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Несколько дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ для отражения внешней агрессии террористов и проплаченных боевиков. Белорусы откликнулись незамедлительно. Азаренок в аэропорту Алматы: полностью безжизненное пространство, здесь ездит только спецтехника. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Как видим, наши миротворцы приехали не с пустыми руками. Сейчас происходит выгрузка военной техники, которая поможет казахским силовикам в наведении конституционного порядка. Десятки самолетов без неба, аэропорт без жизни – цена демократии. Дальше Алматы.

Пока мы в дороге, немного расскажу о том, что нам удалось узнать у местных жителей, у сотрудников аэропорта. Вот такие детали. Например, магазины работают только рано утром, ближе к вечеру они закрываются, потому что в это время на улицу выходят любители прав, свобод, демократии и так далее. И начинаются грабежи, мародерство и прочее. Не работает банковская система, то есть, как нам сказали, нельзя расплатиться карточкой ни в одном месте, нельзя пользоваться банкоматами – одно из таких условий, неудобств. Ну и глобальная проблема здесь, наверное, самая главная – это отсутствие связи какой-либо, интернета. Как бы мы ни старались, до сих пор не удалось подключиться.

Десятки безжизненных километров. Вот так сейчас выглядит Алматы. Машин на улице практически нет. Напомню, действует комендантский час, чрезвычайное положение. Если встречается техника, то в основном либо военная, либо полицейская. Проезжали новогодние украшения, то есть видно, что совсем недавно люди встречали Новый год, встречаются деревья с листвой, никаких групп мятежников, протестующих пока не встретили. Но, говорят, они просыпаются немного позже. И неизвестно, где и когда ждет тебя опасность.

Внимание, гражданские, спрячьтесь за броню.

Григорий Азаренок:

В любой момент людей могут обстрелять неизвестные. Это такие мирные протесты, по мнению Запада. Наша задача в Казахстане миротворческая, белорусы взяли под защиту стратегический аэродром Жетыген, чтобы не допустить в страну любителей денег на крови и прочих демократизаторов. Говорят, гастролеры мятежа особенно жестоки с пленными-правоохранителями, издеваются и отрезают головы. Задача – не пустить этих гостей.

Перовое КПП на въезде в аэропорт. Заслон состоит из трех военнослужащих: двое из Беларуси, один из Республики Казахстан. Это чтобы удобнее было с проверкой документов. Ну и броневая машина БТР-80.

Боевые задачи выполняются блестяще. Буквально полчаса назад была остановлена вот эта машина, внутри был человек без документов, поэтому его тут же задержали. Мы знаем, что в Республику Казахстан много пытаются проникнуть неизвестных людей из разных стран, поэтому наши миротворцы работают четко и уверенно. «Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане. Подробности тут.