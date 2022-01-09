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Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы

09 января 2022 17:17
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Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло. Александр Лукашенко полностью погружен в ситуацию. Лидеры стран ОДКБ постоянно на связи, на завтра, 10 января, запланирована онлайн-встреча, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-1

Илона Волынец, СТВ:  
Сейчас белорусские миротворцы охраняют в Казахстане арсенал артиллерийских боеприпасов и военный аэродром. Сопровождает их и съемочная группа СТВ. Мы, журналисты, обычно личные переживания оставляем за кадром. Но это тот случай, когда здесь, в Минске, волнуешься за коллег. И не просто коллег. Вместе с Григорием Азаренком там работает очень близкий мне человек. За все время мы связались всего пару раз. В стране по-прежнему проблемы с интернетом и мобильной связью. А новостные ленты то и дело сообщают о пострадавших журналистах.  

Вспомнить хотя бы, как боевики превратили в огневую точку офис телерадиокомпании «Мир». Телевизионное оборудование нападавшие рубили топорами. И неизвестно, что бы сделали молодчики с корреспондентами и другими работниками, если бы те попались им под руку.  

А теперь без эмоций, только факты. Репортаж из Алматы от нашего политического обозревателя Григория Азаренка.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель:  
Несколько дней назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ для отражения внешней агрессии террористов и проплаченных боевиков. Белорусы откликнулись незамедлительно.  

Азаренок в аэропорту Алматы: полностью безжизненное пространство, здесь ездит только спецтехника. Читайте здесь.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-7

Григорий Азаренок:  
Как видим, наши миротворцы приехали не с пустыми руками. Сейчас происходит выгрузка военной техники, которая поможет казахским силовикам в наведении конституционного порядка. Десятки самолетов без неба, аэропорт без жизни – цена демократии. Дальше Алматы.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-10

Пока мы в дороге, немного расскажу о том, что нам удалось узнать у местных жителей, у сотрудников аэропорта. Вот такие детали. Например, магазины работают только рано утром, ближе к вечеру они закрываются, потому что в это время на улицу выходят любители прав, свобод, демократии и так далее. И начинаются грабежи, мародерство и прочее. Не работает банковская система, то есть, как нам сказали, нельзя расплатиться карточкой ни в одном месте, нельзя пользоваться банкоматами – одно из таких условий, неудобств. Ну и глобальная проблема здесь, наверное, самая главная – это отсутствие связи какой-либо, интернета. Как бы мы ни старались, до сих пор не удалось подключиться.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-13

Десятки безжизненных километров. Вот так сейчас выглядит Алматы. Машин на улице практически нет. Напомню, действует комендантский час, чрезвычайное положение. Если встречается техника, то в основном либо военная, либо полицейская. Проезжали новогодние украшения, то есть видно, что совсем недавно люди встречали Новый год, встречаются деревья с листвой, никаких групп мятежников, протестующих пока не встретили. Но, говорят, они просыпаются немного позже. И неизвестно, где и когда ждет тебя опасность.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-16

Внимание, гражданские, спрячьтесь за броню.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-19

Григорий Азаренок:  
В любой момент людей могут обстрелять неизвестные. Это такие мирные протесты, по мнению Запада. Наша задача в Казахстане миротворческая, белорусы взяли под защиту стратегический аэродром Жетыген, чтобы не допустить в страну любителей денег на крови и прочих демократизаторов. Говорят, гастролеры мятежа особенно жестоки с пленными-правоохранителями, издеваются и отрезают головы. Задача – не пустить этих гостей.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-22

Перовое КПП на въезде в аэропорт. Заслон состоит из трех военнослужащих: двое из Беларуси, один из Республики Казахстан. Это чтобы удобнее было с проверкой документов. Ну и броневая машина БТР-80.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-25

Боевые задачи выполняются блестяще. Буквально полчаса назад была остановлена вот эта машина, внутри был человек без документов, поэтому его тут же задержали. Мы знаем, что в Республику Казахстан много пытаются проникнуть неизвестных людей из разных стран, поэтому наши миротворцы работают четко и уверенно.  

«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане. Подробности тут.  

Нельзя расплатиться карточкой, нет интернета, не работают магазины. Репортаж Григория Азарёнка из Алматы-28

Миротворческая рота витебских десантников будет выполнять поставленные задачи до полного разрешения ситуации. Но помимо военной угрозы, наши ребята столкнулись и с информационными обстрелами, как всегда, из польско-литовских свинарников. Не успели воины толком прилететь, а с Запада тут же стали набрасывать субстанцию, мол, наших уже обстреляли, ждите «Груз 200». Как всегда, мерзкое вранье.  

Казахстан продолжает жить на военном положении. Белорусские солдаты с честью выполняют свой долг. Мы будем с нашими воинами и расскажем обо всем зрителям.  

# Протесты в Казахстане # общество # Илона Волынец # Григорий Азарёнок # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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