«Все в добром здравии». В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Миротворческая рота витебских десантников будет выполнять задачи до полного разрешения ситуации. Но помимо военной угрозы, наши ребята столкнулись и с информационными обстрелами.
Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Информация, которая распространяется в различных информационных средствах массовой информации, о том, что якобы колонна Вооруженных Сил Республики Беларусь, действующая на территории Республики Казахстан, была обстреляна, является ложной. У нас потерпевших, заболевших, пострадавших нет. Все в добром здравии, хорошем настроении и в готовности выполнить задачу.
С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане – читайте здесь.