«Все в добром здравии». В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло.