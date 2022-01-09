Прямой эфир

«Все в добром здравии». В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами

09 января 2022 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло.  

«Все в добром здравии». В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами-1

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:  
Миротворческая рота витебских десантников будет выполнять задачи до полного разрешения ситуации. Но помимо военной угрозы, наши ребята столкнулись и с информационными обстрелами.  

«Все в добром здравии». В Казахстане опровергли информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами-4

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:  
Информация, которая распространяется в различных информационных средствах массовой информации, о том, что якобы колонна Вооруженных Сил Республики Беларусь, действующая на территории Республики Казахстан, была обстреляна, является ложной. У нас потерпевших, заболевших, пострадавших нет. Все в добром здравии, хорошем настроении и в готовности выполнить задачу.  

С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане – читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Сергей Андреев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане
09 января 2022 16:41

«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?
09 января 2022 16:38

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?

Стоит ли бояться конца света и как быть с миграционным кризисом? На волнующие вопросы ответил Митрополит Вениамин
09 января 2022 16:31

Стоит ли бояться конца света и как быть с миграционным кризисом? На волнующие вопросы ответил Митрополит Вениамин