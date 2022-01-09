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«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане

09 января 2022 16:41
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Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло.  

«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане-1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Буквально полчаса назад была остановлена машина, внутри был человек без документов, поэтому его тут же задержали. Мы знаем, что в Республику Казахстан много пытается проникнуть неизвестных людей из разных стран, поэтому наши миротворцы работают четко и уверенно.  

«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане-4

Сергей Красовский, командир батальона тактической группы Вооруженных Сил Беларуси:  
Здесь есть с пропусками автомобили, у нас есть образцы – бланки документов, мы их сверяем. У нас здесь, как вы видите, находятся военнослужащие Республики Казахстан, чтобы преодолеть трудности перевода.  

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Сергей Красовский # Фотофакт

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