«Чтобы преодолеть трудности перевода». С чем приходится сталкиваться белорусским миротворцам в Казахстане

Новости Беларуси. Белорусы не могут спокойно наблюдать за происходящим в Казахстане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и наш Президент не раз предупреждал: Беларусь для наших противников – это всего лишь полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Все так и вышло.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Буквально полчаса назад была остановлена машина, внутри был человек без документов, поэтому его тут же задержали. Мы знаем, что в Республику Казахстан много пытается проникнуть неизвестных людей из разных стран, поэтому наши миротворцы работают четко и уверенно.