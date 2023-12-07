«Нельзя показывать слабость». Как бороться с комплексами и буллингом?

Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

В основе любого комплекса лежит эмоция страха. И самый лучший способ – идти навстречу страху. Как думаете, какой процент страха, который есть в вашей голове, имеет реальное отношение к той жизни, в которой вы живете, – меньше 20 %. Больше 80 % ваших страхов находятся лишь в вашей голове. И самое простое, что вы можете сделать – идти навcтречу этому страху. Когда вы преодолеваете эту планку, то вместо боли вы получаете энергию и ресурс и действительно освобождаетесь от комплекса.