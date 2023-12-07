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«Нельзя показывать слабость». Как бороться с комплексами и буллингом?

07 декабря 2023 14:23
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Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Нельзя показывать слабость». Как бороться с комплексами и буллингом?-1

Денис Северов, магистр психологии:
В основе любого комплекса лежит эмоция страха. И самый лучший способ – идти навстречу страху. Как думаете, какой процент страха, который есть в вашей голове, имеет реальное отношение к той жизни, в которой вы живете, – меньше 20 %. Больше 80 % ваших страхов находятся лишь в вашей голове. И самое простое, что вы можете сделать – идти навcтречу этому страху. Когда вы преодолеваете эту планку, то вместо боли вы получаете энергию и ресурс и действительно освобождаетесь от комплекса.

«Нельзя показывать слабость». Как бороться с комплексами и буллингом?-4

Инна Врублевская, практический психолог, арт-терапевт:
Нужно уметь сразу давать отпор буллингу. Нельзя показывать слабость. Давать отпор можно по-разному: просто не реагировать на это или задать вопрос: а почему вы считаете меня некрасивым? Ну и тому подобное.

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# Психология # общество # Денис Северов # Инна Врублевская # Фотофакт

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