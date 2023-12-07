«Навешаемся этими ярлыками и ходим». Почему у людей появляются комплексы?

Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Семенова, психолог:

Комплексы – это определенные негативные убеждения, скажем так, неприятный голосок, который все время говорит тебе: ты недостаточно такой или другой и тебе нужно быть лучше, еще лучше. В определенной мере, если для здоровой самооценки это адекватный формат комплекса, то людям это может даже помогать – человек находит больше мотивации, чтобы не сидеть на диване. Но зачастую этот комплекс мешает.