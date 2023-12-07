«Навешаемся этими ярлыками и ходим». Почему у людей появляются комплексы?

Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анастасия Семенова, психолог:
Комплексы – это определенные негативные убеждения, скажем так, неприятный голосок, который все время говорит тебе: ты недостаточно такой или другой и тебе нужно быть лучше, еще лучше. В определенной мере, если для здоровой самооценки это адекватный формат комплекса, то людям это может даже помогать – человек находит больше мотивации, чтобы не сидеть на диване. Но зачастую этот комплекс мешает.
Денис Северов, магистр психологии:
В основе любого комплекса лежит травма, которую кто-либо когда-либо причинил. Чаще всего комплексы создают наши родители, но ни в коем случае не вздумайте их винить – у них своя личная история. Также комплексы создает социум: школа, сад, воспитатели, друзья, коллеги, а также партнер, с которым состоите в отношениях.
Инна Врублевская, практический психолог, арт-терапевт:
Это неправильное восприятие самого себя. Когда мы неправильно себя воспринимаем, то нам это очень сильно мешает. Мы начинаем себе вешать различные ярлыки: я некрасивый, я плохой, я не смелый. Навешаемся этими ярлыками и ходим.
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