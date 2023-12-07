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ФСБ РФ задержала белоруса по делу о теракте на БАМе

07 декабря 2023 13:37
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ФСБ России пресекла теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), устроенный спецслужбами Украины, и арестовала исполнителя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В совершении взрывов 29 и 30 ноября двух поездов с нефтью и нефтепродуктами признался гражданин Беларуси 1971 года рождения. По его словам, он выполнял указания знакомого из Литвы, работавшего на украинские спецслужбы.

В итоге взрывов цистерны с ГСМ материалами загорелись, а движение по магистрали было остановлено. Сейчас сотрудники ФСБ проверяют задержанного на причастность к другим террористическим актам и диверсиям на территории России, организованным киевским режимом.

# Международная политика # общество

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