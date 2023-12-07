Уехали из Минска в деревню и снимают блог про хозяйство. Посмотрите, как живёт молодая семья
Семь лет назад семья Лях сменила шумный мегаполис на живописную глубинку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Завели хозяйство, а ставку сделали на молочную продукцию. Какая она, сельская жизнь, и о чем ведет семья разговор в своем блоге?
Дарья родом из Литвы, но в пять лет вместе с семьей переехала к нам, в Синеокую. Сначала в Сморгонь, где и познакомилась со своим будущим супругом Виктором.
Семья решила искать новый дом. Опирались на цену, расположение и чтобы земельный участок был немаленький, чтобы хватило на все идеи и задумки.
Кстати, интересный факт – по профессии молодые люди никак не связана с сельским хозяйством. Дарья в свое время была подсобным рабочим, продавцом-кассиром, а Виктор работал на башенном кране и ремонтировал бензоинструменты.
Дарья Лях:
Первое, что мы завели, – пчелы.
Сельское хозяйство затянуло. На ура идет производство молочной продукции. Система отработана, все поставлено на поток. Дойного стада – семь голов, еще столько же молодняка. У каждой коровы своя кличка – их супруги дают за окраску или уникальный характер.
Виктор Лях:
Масло любят минчане, покупают по килограмму-два, кто на дачу приезжает.
Дарья Лях:
Трехлитровая банка молока стоит семь рублей. Это адекватная цена. В основном сарафанное радио. Людям нравится натуральная продукция, и они советуют соседям, друзьям, родственникам. Мы два года уже не давали рекламу – уже молока мало.
Свою продукцию чета реализует в близлежащие деревни и Воложин. Есть постоянные клиенты. Их более 60.
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Жизнь Лях в деревне скучной назвать точно нельзя. Из душевных увлечений в свободное время – блогерство. Есть свой канал в популярном видеохостинге, где они рассказывают про свои деревенские хлопоты: как выращивают сладкие тыквы и справляются с погодными катаклизмами, чем кормят домашних животных и зачем нужен электропастух. И обещают, в следующий выпуск обязательно попадет и наша съемочная команда.
Музыкальное сопровождение животных вовремя дойки семья тоже планирует внедрить. И проверят на деле, правда ли, что с помощью классики можно увеличить литры молока.
Был случай, когда мы забыли ключи. Нас привезли домой, и мы не знали, где переночевать, чтобы дверь не ломать. Решили пойти в сарай и ночевать с коровами. Постелили соломы, легли, переночевали. И коровы на утро дали на 10 литров больше молока.
Подробности смотрите в видео.