Уехали из Минска в деревню и снимают блог про хозяйство. Посмотрите, как живёт молодая семья

Семь лет назад семья Лях сменила шумный мегаполис на живописную глубинку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Завели хозяйство, а ставку сделали на молочную продукцию. Какая она, сельская жизнь, и о чем ведет семья разговор в своем блоге?

Дарья родом из Литвы, но в пять лет вместе с семьей переехала к нам, в Синеокую. Сначала в Сморгонь, где и познакомилась со своим будущим супругом Виктором.

Семья решила искать новый дом. Опирались на цену, расположение и чтобы земельный участок был немаленький, чтобы хватило на все идеи и задумки. Кстати, интересный факт – по профессии молодые люди никак не связана с сельским хозяйством. Дарья в свое время была подсобным рабочим, продавцом-кассиром, а Виктор работал на башенном кране и ремонтировал бензоинструменты. Дарья Лях:

Первое, что мы завели, – пчелы.

Сельское хозяйство затянуло. На ура идет производство молочной продукции. Система отработана, все поставлено на поток. Дойного стада – семь голов, еще столько же молодняка. У каждой коровы своя кличка – их супруги дают за окраску или уникальный характер. Виктор Лях:

Масло любят минчане, покупают по килограмму-два, кто на дачу приезжает. Дарья Лях:

Трехлитровая банка молока стоит семь рублей. Это адекватная цена. В основном сарафанное радио. Людям нравится натуральная продукция, и они советуют соседям, друзьям, родственникам. Мы два года уже не давали рекламу – уже молока мало.

Свою продукцию чета реализует в близлежащие деревни и Воложин. Есть постоянные клиенты. Их более 60. Стадо на 800 голов. Узнали, когда введут в эксплуатацию новый животноводческий комплекс в Минской области – подробности.

Жизнь Лях в деревне скучной назвать точно нельзя. Из душевных увлечений в свободное время – блогерство. Есть свой канал в популярном видеохостинге, где они рассказывают про свои деревенские хлопоты: как выращивают сладкие тыквы и справляются с погодными катаклизмами, чем кормят домашних животных и зачем нужен электропастух. И обещают, в следующий выпуск обязательно попадет и наша съемочная команда.

Музыкальное сопровождение животных вовремя дойки семья тоже планирует внедрить. И проверят на деле, правда ли, что с помощью классики можно увеличить литры молока.