Стадо на 800 голов. Узнали, когда введут в эксплуатацию новый животноводческий комплекс в Минской области

Развитие сельского хозяйства, в частности животноводства, – приоритет для региона. Год для Минской области стал высокопродуктивным. Кроме строительства молочно-товарных комплексов, которых по плану около 20, и плодотворной селекционно-племенной работы, плюс и в надоях. Прошлогодний рекорд по валовому производству молока в 2 миллиона тонн прогнозируют побить, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Юлия Минич, корреспондент:

Строительству и модернизации животноводческих объектов – отдельное внимание. Из ближайших планов – возвести десятки комплексов за пятилетку. Упор на высокое качество по приемлемой цене. Уехали из Минска в деревню и снимают блог про хозяйство. Посмотрите, как живет молодая семья – подробности далее.

Хороший пример тому – современная молочно-товарная ферма на 800 голов, которая возводится в хозяйстве «Першаи-2014». Это крупный инвестиционный проект, реализуемый в рамках государственной программы. Планируется несколько очередей сдачи. Сначала введут объект, где поголовье дойного стада будет насчитывать 800 голов, после количество постановочных мест для животных увеличат до тысячи, а далее – 2000. Будет создана система полного замкнутого цикла.