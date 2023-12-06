«Если тебя хейтят в интернете, значит, ты популярен». В чём отличие от кибербуллинга?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Корина Рогальская, начальник отдела методологического сопровождения социально-педагогической работы МГИРО:

Очень важно отличать кибербуллинг от хейтинга. Слово «хейт» означает «ненавидеть». Если тебя хейтят в интернете, значит, ты популярен.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А как могут хейтить в интернете? Это комментарии под какими-то роликами?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Поливать грязью, переводя на простой язык.