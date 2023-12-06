«Если тебя хейтят в интернете, значит, ты популярен». В чём отличие от кибербуллинга?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Корина Рогальская, начальник отдела методологического сопровождения социально-педагогической работы МГИРО:
Очень важно отличать кибербуллинг от хейтинга. Слово «хейт» означает «ненавидеть». Если тебя хейтят в интернете, значит, ты популярен.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А как могут хейтить в интернете? Это комментарии под какими-то роликами?
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Поливать грязью, переводя на простой язык.
Корина Рогальская:
У любого ребенка, подростка есть страничка в соцсетях. Если уже идут какие-то оскорбительные комментарии под фотографиями, постами…
Михаил Свито:
Есть разница между хейтингом и кибербуллингом?
Корина Рогальская:
Да. Хейтинг – это явление, с которым можно легко бороться – заблокировать пользователя. Нельзя ставить жесткую границу между кибербуллингом и буллингом. Если происходит травля ребенка в интернете, то, как правило, в реальном мире она тоже существует.
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