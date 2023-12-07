«Будто нужно что-то заслужить». Что такое комплекс неполноценности и как от него избавиться?

Принять свою внешность может далеко не каждый, но как с этим жить? Можно ли полюбить себя в любом теле и как превратить свои недостатки в достоинства? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии: Один из самых ярких и распространенных комплексов – комплекс неполноценности, который взращивается очень просто: вы не чувствуете свою полноту, вам будто нужно что-то заслужить. А взращивается он очень просто: вам родители в детстве никогда не дают тот уровень похвалы, на который вы претендуете. То, что для вас классно и прекрасно, – это норма; оценки на десятку – это норма; ваши достижения – это норма; все остальное – насилие и обесценивание. И у вас меняется представление о том, какой я должен быть, чтобы чувствовать себя полноценным.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Почти 100 % людей недовольны хотя бы одной деталью своей внешности, а 40 % испытывают комплексы. 70 % женщин и 63 % мужчин стесняются своего облика и лишь 7 % людей считают себя красивыми.

Анастасия Семенова, психолог:

Мне кажется, что мужчины реже признаются в своих комплексах и им не так просто говорить о своей внешности, а в мужских компаниях это вообще табу. Если для женщин это нормально обсуждать, даже с малознакомыми людьми, то у мужчин эта тема вызывает стеснение и часто обходят ее стороной.

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