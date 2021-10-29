Дзермант: премьер-министр Польши стал угрожать ЕС, сравнивая отказ финансировать Варшаву с Третьей мировой

Новости Беларуси. Наша соседка Польша продолжает показывать свой нрав и характер. Польские элиты развернули конфликт с руководством ЕС. К чему это может привести и как евробюрократы намерены укротить строптивую Польшу, рассказал политолог Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте. Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня мы проанализируем ситуацию с Польшей. Польские правящие элиты сознательно идут на конфликт с руководством ЕС. Конституционный суд Польши принял решение о том, что европейское право не имеет приоритета над национальным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила это решение и обозначила несколько вариантов ответа Брюсселя на действия Варшавы. Во-первых, это решение польского Конституционного суда может быть оспорено в судебном порядке через евроинстанции. Во-вторых, на Польшу может быть оказано давление через сокращение финансирования. В третьих, это применение 7-й статья Лиссабонского договора, которая допускает введение санкций против государства – члена ЕС, нарушающего фундаментальные права европейских граждан. Например, это может быть лишение права голоса в Совете ЕС. Как видим, конфликт разворачивается серьезный и назревал он давно, поскольку и раньше некоторые действия и решения властей Польши вызывали большие вопросы у евробюрократии. Совсем недавно Европейский суд юстиции удовлетворил иск Еврокомиссии к Варшаве по поводу процедуры дисциплинарных расследований в отношении судей в Польше. Брюссель полагает, что это нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки для давления на судейский корпус со стороны правительства.

Алексей Дзермант:

Масла в огонь всей этой ситуации подливает и история с мигрантами на восточной границе Польши. Вопреки взятым на себя международным обязательствам и европейскому праву, польские власти фактически занимаются противозаконной насильственной деятельностью в отношении уязвимых лиц. Варшава принимает национальные законы, позволяющие такое обращение и выдворение мигрантов со своей территории. Это очевидно противоречит ценностям и праву Европейского союза. И чтобы хоть как-то оправдать подобное поведение, Польше необходимо вывести себя из международной юрисдикции и утвердить приоритет национального права, позволяющий игнорировать требования общеевропейского законодательства. По сути Польша сейчас занимается юридическим сепаратизмом, чтобы оправдать свои действия, грубо нарушающие права человека и международные нормы обращения с беженцами и мигрантами. Естественно, в Брюсселе понимают, что если потакать подобным вещам, то вся юридическая и политическая конструкция ЕС может оказаться под ударом. Польскому примеру могут последовать и другие страны – участники ЕС, которые в одностороннем порядке могут попытаться отменять для себя действие европейского права. А ведь создание наднациональной юрисдикции и наднациональных органов в ЕС долгое время считалось одним из главных его достижений.

Алексей Дзермант:

Но за проявления польского гонора, очевидно, придется заплатить, потому как не может быть так, что кто-то с охотой берет деньги и субсидии из европейских фондов, но при этом отказывается подчиняться европейскому праву. Наказание наверняка последует и будет включать в себя все то, что перечислила Урсула фон дер Ляйен. Чем на это ответят польские власти? Уже сейчас они развернули пропагандистскую риторику о том, что защищают национальный суверенитет и безопасность от притязаний Брюсселя. И это можно было бы понять, если бы Польша не была членом ЕС и при вступлении в него не обязалась бы выполнять требования европейского права. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже стал угрожать ЕС, сравнивая отказ Брюсселя финансировать Варшаву аж с Третьей мировой войной. Он говорит: «Что произойдет, если Еврокомиссия начнет Третью мировую войну? Если они начнут мировую войну, мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием». Ситуация выглядит таким образом, что когда ЕС вкладывал в Польшу десятки миллиардов евро, то польские власти это устраивало, а когда появилась необходимость проявить общеевропейскую солидарность и выполнять европейский закон, поляки стали хитрить и уклоняться от своих обязанностей. Впрочем, если знать нюансы польской истории, то ничего удивительного в этом нет. Польские элиты не единожды так себя вели и не раз предавали своих патронов, когда переставали считать это выгодным. Не гнушались они и противоправных деяний, дискриминирующих и унижающих представителей других культур. Сегодня, по сути, мы наблюдаем возрождение одной из типичных форм поведения польских элит, которые, кстати, не раз приводили к краху польскую государственность. Да, сейчас Польша после многомиллиардных вливаний со стороны ЕС и США почувствовала свою силу и гонор так разговаривать с формальным начальством в Брюсселе. То есть игнорировать его и своенравничать.