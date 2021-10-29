Дзермант: премьер-министр Польши стал угрожать ЕС, сравнивая отказ финансировать Варшаву с Третьей мировой
Новости Беларуси. Наша соседка Польша продолжает показывать свой нрав и характер. Польские элиты развернули конфликт с руководством ЕС. К чему это может привести и как евробюрократы намерены укротить строптивую Польшу, рассказал политолог Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте. Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня мы проанализируем ситуацию с Польшей. Польские правящие элиты сознательно идут на конфликт с руководством ЕС. Конституционный суд Польши принял решение о том, что европейское право не имеет приоритета над национальным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила это решение и обозначила несколько вариантов ответа Брюсселя на действия Варшавы.
Во-первых, это решение польского Конституционного суда может быть оспорено в судебном порядке через евроинстанции. Во-вторых, на Польшу может быть оказано давление через сокращение финансирования. В третьих, это применение 7-й статья Лиссабонского договора, которая допускает введение санкций против государства – члена ЕС, нарушающего фундаментальные права европейских граждан. Например, это может быть лишение права голоса в Совете ЕС.
Как видим, конфликт разворачивается серьезный и назревал он давно, поскольку и раньше некоторые действия и решения властей Польши вызывали большие вопросы у евробюрократии. Совсем недавно Европейский суд юстиции удовлетворил иск Еврокомиссии к Варшаве по поводу процедуры дисциплинарных расследований в отношении судей в Польше. Брюссель полагает, что это нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки для давления на судейский корпус со стороны правительства.
Алексей Дзермант:
Масла в огонь всей этой ситуации подливает и история с мигрантами на восточной границе Польши. Вопреки взятым на себя международным обязательствам и европейскому праву, польские власти фактически занимаются противозаконной насильственной деятельностью в отношении уязвимых лиц. Варшава принимает национальные законы, позволяющие такое обращение и выдворение мигрантов со своей территории. Это очевидно противоречит ценностям и праву Европейского союза.
И чтобы хоть как-то оправдать подобное поведение, Польше необходимо вывести себя из международной юрисдикции и утвердить приоритет национального права, позволяющий игнорировать требования общеевропейского законодательства. По сути Польша сейчас занимается юридическим сепаратизмом, чтобы оправдать свои действия, грубо нарушающие права человека и международные нормы обращения с беженцами и мигрантами.
Естественно, в Брюсселе понимают, что если потакать подобным вещам, то вся юридическая и политическая конструкция ЕС может оказаться под ударом. Польскому примеру могут последовать и другие страны – участники ЕС, которые в одностороннем порядке могут попытаться отменять для себя действие европейского права. А ведь создание наднациональной юрисдикции и наднациональных органов в ЕС долгое время считалось одним из главных его достижений.
Алексей Дзермант:
Но за проявления польского гонора, очевидно, придется заплатить, потому как не может быть так, что кто-то с охотой берет деньги и субсидии из европейских фондов, но при этом отказывается подчиняться европейскому праву. Наказание наверняка последует и будет включать в себя все то, что перечислила Урсула фон дер Ляйен. Чем на это ответят польские власти? Уже сейчас они развернули пропагандистскую риторику о том, что защищают национальный суверенитет и безопасность от притязаний Брюсселя. И это можно было бы понять, если бы Польша не была членом ЕС и при вступлении в него не обязалась бы выполнять требования европейского права.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже стал угрожать ЕС, сравнивая отказ Брюсселя финансировать Варшаву аж с Третьей мировой войной. Он говорит: «Что произойдет, если Еврокомиссия начнет Третью мировую войну? Если они начнут мировую войну, мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием». Ситуация выглядит таким образом, что когда ЕС вкладывал в Польшу десятки миллиардов евро, то польские власти это устраивало, а когда появилась необходимость проявить общеевропейскую солидарность и выполнять европейский закон, поляки стали хитрить и уклоняться от своих обязанностей.
Впрочем, если знать нюансы польской истории, то ничего удивительного в этом нет. Польские элиты не единожды так себя вели и не раз предавали своих патронов, когда переставали считать это выгодным. Не гнушались они и противоправных деяний, дискриминирующих и унижающих представителей других культур. Сегодня, по сути, мы наблюдаем возрождение одной из типичных форм поведения польских элит, которые, кстати, не раз приводили к краху польскую государственность. Да, сейчас Польша после многомиллиардных вливаний со стороны ЕС и США почувствовала свою силу и гонор так разговаривать с формальным начальством в Брюсселе. То есть игнорировать его и своенравничать.
Алексей Дзермант:
Но такое положение дел не может длиться долго. Зависимость Польши от Брюсселя и Берлина, где тоже с плохо скрываемым раздражением смотрят на поведение польских элит, очень существенная. И когда за все демарши придется заплатить финансовыми потерями, то не факт, что теперешняя власть в Польше устоит. Тем более, что в самом польском обществе, которое выглядит по многим параметрам расколотым, поддержка консерваторов далеко не абсолютная. И мы это видим на примере протестов в Варшаве против бесчеловечного отношения властей к мигрантам. Эти протесты только начинаются, но в целом они отражают недовольство значительной части поляков политикой правящей партии.
А если еще это недовольство и оппозиционные силы начнут системно поддерживать из Брюсселя, то долго консерваторы не продержатся, поэтому им сейчас крайне необходима мобилизация под лозунгами защиты суверенитета от гибридных атак как с Востока, так и с Запада. И это снова повторение давней парадигмы польской истории – объявить войну на два фронта, которую они не в состоянии выдержать, и привести свое государство к краху вместо разумной политики компромиссов и договоренностей с соседями.
Польша удивительно предсказуема в этом своем поведении, и хотя сегодня сложно представить территориальные разделы в этой части Европы, но вот надрыв государства от неправильной и конфронтационной политики вполне возможен. Надрыв, следствием которого может быть переформатирование всей внутренней и внешней политики. Руководству ЕС для укрепления единства и демонстрации собственной силы обязательно понадобится наказать строптивого шляхтича, не умеющего соизмерять свои силы и ищущего столкновения с гораздо более мощными субъектами. И очень скоро мы увидим кульминацию этого конфликта.