«Раз в год проходить медосмотр – этого достаточно?» Когда у женщин возрастает риск инфаркта головного мозга?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас есть информация, что инфаркт головного мозга случается у женщин до 80 лет, Светлана.

Светлана Галицкая, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь:

На самом деле, опять-таки мы не можем говорить о какой-то четкой возрастной границе. Алена Родовская:

Вот мы ругаем мужчин, а что делают наши женщины? Светлана Галицкая:

Женщины наши тоже болеют, но женщины наши чаще болеют тогда, когда они проходят уже период менопаузы. Потому что до менопаузы женщин чаще всего защищают женские половые гормоны. У них ниже риск развития раннего атеросклероза, поэтому инсульты и болезни системы кровообращения у женщин чаще наблюдаются как раз-таки уже в более позднем возрасте. Но это не значит, что не надо женщинам наблюдаться и заниматься своим здоровьем в более раннем возрасте.

Алена Родовская:

А как наблюдаться? Раз в год проходить медосмотр – этого достаточно? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какая профилактика может быть? Светлана Галицкая:

Значит тут надо говорить нам и об оценке состояния здоровья самой женщины, и о том образе жизни, который эта женщина ведет. Алена Родовская:

В современном мире, посмотрите, женщины, в принципе, за собой ухаживают, занимаются спортом.

Алла Кузнецова, врач 1-ой категории, преподаватель терапии Белорусского государственного медицинского колледжа:

Косметически, да. Но вот так внутренне, вы знаете, редко кто, в общем-то, задумывается. Да, это наши бабули: почистить сосуды, прокапаться. Это у них супер срабатывает, особенно, когда с дач приезжают. И паломничество в поликлинику: почистить сосуды, прокапаться. Алена Родовская:

Но они вот ответственные, я заметила, что люди более старшего возраста. Алла Кузнецова:

Да, ответственно относятся, потому что видят – вон он, край жизни скоро. А когда, в принципе ты, так сказать, не загадываешь на будущее. В общем-то, наверное, такой серьезный вопрос не встает. Поэтому нам надо постоянно про это говорить, действительно с младенчества о том, что беречь здоровье и, как это говорят, апгрейдить его.

Алена Родовская:

То есть приучать людей постоянно ходить и проводить какие-то анализы, проверять кровь? Алла Кузнецова:

Однозначно. В Японии 15 раз человек посещает в год без принуждения доктора. Поэтому там доктора, лечащие вот хирурги сидят без работы. Светлана Галицкая:

Но позвольте вас поправить, частота посещения доктора – это не значит, что человек от этого будет здоровым. Некоторые наши пенсионеры, которым нечем заняться, ходят в поликлинику через день. И занимают талоны для того трудоспособного населения, которое не имеет возможности ходить часто и не может попасть к доктору в нужный момент. Алена Родовская:

Но мы не можем их в этом обвинить, правильно? То есть наши двери открыты.

Светлана Галицкая:

Конечно не можем. Но нам опять-таки нельзя говорить и о каких-то гендерных различиях. У нас же в принципе гендерное равенство. Мы должны говорить о том, что одинаково мужчины и женщины должны проходить профосмотры у доктора, получать рекомендации и следовать этим рекомендациям. Мы не должны говорить, что женщина до 50 лет не идет к доктору, а после 50 должна. Алена Родовская:

Мы отметили, что мужчины чаще всего попадают в фактор риска. Вот это мы отметили. Алла Кузнецова:

Когда я работала практическим врачом, не преподавала, я запугивала своих пациентов реально. Алена Родовская:

Молодец, правильно делали. Русские люди любят так.

Алла Кузнецова:

У меня табличка. Это риск смерти в ближайшие 10 лет. И там идут значит, пожалуйста: фактор риска курения, возраст, гендерные различия, уровень холестерина, уровень давления. Смотрим: красные цифры. Оказывается у вас 20 % риска, что вы умрете в ближайшие 10 лет. И вот так на грани фола, запугиванием реально, шантажом не назовешь, в принципе, мы говорили: «А давайте теперь начнем». Курение, как мы говорим, модифицируемые, немодифицируемые факторы риска. «От курения вы можете отказаться?» Отказываемся. У меня в кабинете висела такая табличка: значит один день курения – это сколько лет жизни в эквиваленте. Наглядно, хорошо. Но это, понятное дело, что кого-то запугаешь, кого-то не запугаешь.

Александр Жигалкович, заведующий 1-ым кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Не работает на 100 %. Алла Кузнецова:

Да, не работает. Поэтому форм должно быть много, это раз. Во-вторых, приоритет – здоровье, твое здоровье. Это твой капитал, которым тебя боженька наградил. Пожалуйста, не трать его без толку, не разменивай его на какие-то мелочи. Алена Родовская:

Кто ответственней относится к своему здоровью – мужчины или женщины? Алла Кузнецова:

Женщины, я думаю.