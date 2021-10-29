«Раз в год проходить медосмотр – этого достаточно?» Когда у женщин возрастает риск инфаркта головного мозга?
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас есть информация, что инфаркт головного мозга случается у женщин до 80 лет, Светлана.
Светлана Галицкая, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента Республики Беларусь:
На самом деле, опять-таки мы не можем говорить о какой-то четкой возрастной границе.
Алена Родовская:
Вот мы ругаем мужчин, а что делают наши женщины?
Светлана Галицкая:
Женщины наши тоже болеют, но женщины наши чаще болеют тогда, когда они проходят уже период менопаузы. Потому что до менопаузы женщин чаще всего защищают женские половые гормоны. У них ниже риск развития раннего атеросклероза, поэтому инсульты и болезни системы кровообращения у женщин чаще наблюдаются как раз-таки уже в более позднем возрасте. Но это не значит, что не надо женщинам наблюдаться и заниматься своим здоровьем в более раннем возрасте.
Алена Родовская:
А как наблюдаться? Раз в год проходить медосмотр – этого достаточно?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какая профилактика может быть?
Светлана Галицкая:
Значит тут надо говорить нам и об оценке состояния здоровья самой женщины, и о том образе жизни, который эта женщина ведет.
Алена Родовская:
В современном мире, посмотрите, женщины, в принципе, за собой ухаживают, занимаются спортом.
Алла Кузнецова, врач 1-ой категории, преподаватель терапии Белорусского государственного медицинского колледжа:
Косметически, да. Но вот так внутренне, вы знаете, редко кто, в общем-то, задумывается. Да, это наши бабули: почистить сосуды, прокапаться. Это у них супер срабатывает, особенно, когда с дач приезжают. И паломничество в поликлинику: почистить сосуды, прокапаться.
Алена Родовская:
Но они вот ответственные, я заметила, что люди более старшего возраста.
Алла Кузнецова:
Да, ответственно относятся, потому что видят – вон он, край жизни скоро. А когда, в принципе ты, так сказать, не загадываешь на будущее. В общем-то, наверное, такой серьезный вопрос не встает. Поэтому нам надо постоянно про это говорить, действительно с младенчества о том, что беречь здоровье и, как это говорят, апгрейдить его.
Алена Родовская:
То есть приучать людей постоянно ходить и проводить какие-то анализы, проверять кровь?
Алла Кузнецова:
Однозначно. В Японии 15 раз человек посещает в год без принуждения доктора. Поэтому там доктора, лечащие вот хирурги сидят без работы.
Светлана Галицкая:
Но позвольте вас поправить, частота посещения доктора – это не значит, что человек от этого будет здоровым. Некоторые наши пенсионеры, которым нечем заняться, ходят в поликлинику через день. И занимают талоны для того трудоспособного населения, которое не имеет возможности ходить часто и не может попасть к доктору в нужный момент.
Алена Родовская:
Но мы не можем их в этом обвинить, правильно? То есть наши двери открыты.
Светлана Галицкая:
Конечно не можем. Но нам опять-таки нельзя говорить и о каких-то гендерных различиях. У нас же в принципе гендерное равенство. Мы должны говорить о том, что одинаково мужчины и женщины должны проходить профосмотры у доктора, получать рекомендации и следовать этим рекомендациям. Мы не должны говорить, что женщина до 50 лет не идет к доктору, а после 50 должна.
Алена Родовская:
Мы отметили, что мужчины чаще всего попадают в фактор риска. Вот это мы отметили.
Алла Кузнецова:
Когда я работала практическим врачом, не преподавала, я запугивала своих пациентов реально.
Алена Родовская:
Молодец, правильно делали. Русские люди любят так.
Алла Кузнецова:
У меня табличка. Это риск смерти в ближайшие 10 лет. И там идут значит, пожалуйста: фактор риска курения, возраст, гендерные различия, уровень холестерина, уровень давления. Смотрим: красные цифры. Оказывается у вас 20 % риска, что вы умрете в ближайшие 10 лет. И вот так на грани фола, запугиванием реально, шантажом не назовешь, в принципе, мы говорили: «А давайте теперь начнем». Курение, как мы говорим, модифицируемые, немодифицируемые факторы риска. «От курения вы можете отказаться?» Отказываемся. У меня в кабинете висела такая табличка: значит один день курения – это сколько лет жизни в эквиваленте. Наглядно, хорошо. Но это, понятное дело, что кого-то запугаешь, кого-то не запугаешь.
Александр Жигалкович, заведующий 1-ым кардиохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Не работает на 100 %.
Алла Кузнецова:
Да, не работает. Поэтому форм должно быть много, это раз. Во-вторых, приоритет – здоровье, твое здоровье. Это твой капитал, которым тебя боженька наградил. Пожалуйста, не трать его без толку, не разменивай его на какие-то мелочи.
Алена Родовская:
Кто ответственней относится к своему здоровью – мужчины или женщины?
Алла Кузнецова:
Женщины, я думаю.
Александр Жигалкович:
Я вам скажу что, когда общаешься с пациентом мужчиной – он приходит с женщиной, в смысле, с женой – и когда спрашиваешь, что он принимает, как правило, он не знает. Он всегда обращается к жене. Беседа состоит, как правило, в таком формате, что он только может назвать свои жалобы и все.
«Это осложнение какого-то диагноза». Какие пациенты могут обратиться в РНПЦ «Кардиология» – подробнее здесь.