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В Минске высадят рекордное количество кустарников. Только возле МКАД появится 280 тысяч низкорослых растений

29 октября 2021 14:42
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Новости Беларуси. В выходные минчан ждет очередной субботник. Внимание – промзоне, а также частному сектору, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске высадят рекордное количество кустарников. Только возле МКАД появится 280 тысяч низкорослых растений-1

Коммунальные службы предлагают горожанам внести свой вклад и навести порядок на придомовых территориях. Всем желающим присоединиться будут выдавать инвентарь и саженцы.

В Минске высадят рекордное количество кустарников. Только возле МКАД появится 280 тысяч низкорослых растений-4

Напомним, субботники продлили до 15 ноября. Это связано с затянувшимся листопадом и высадкой рекордного количества кустарников. Только вдоль кольцевой этой осенью появится почти 280 тысяч низкорослых растений. Такая работа требует больше времени.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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