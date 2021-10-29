В Минске высадят рекордное количество кустарников. Только возле МКАД появится 280 тысяч низкорослых растений

Новости Беларуси. В выходные минчан ждет очередной субботник. Внимание – промзоне, а также частному сектору, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коммунальные службы предлагают горожанам внести свой вклад и навести порядок на придомовых территориях. Всем желающим присоединиться будут выдавать инвентарь и саженцы.

Напомним, субботники продлили до 15 ноября. Это связано с затянувшимся листопадом и высадкой рекордного количества кустарников. Только вдоль кольцевой этой осенью появится почти 280 тысяч низкорослых растений. Такая работа требует больше времени.