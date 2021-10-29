Боровляны в ближайшее время могут стать городом. Что изменит новая прописка для жителей посёлка, расскажем в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Прописка сельская, комфорт городской – речь о Боровлянах. В перспективе жители этой деревни могут стать горожанами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Если точнее, Боровляны, Лесной, Опытный и Лесковка уже давно воспринимаются как единый жилой массив. Сейчас в этих четырех населенных пунктах проживают 42 тысячи жителей. О том, что крупная агломерация может стать отдельным городом, 20 октября во время посещения Минской областной больницы заявил Александр Лукашенко.

«Надо выделять Боровляны и из Минского района, надо делать это городом» – читать здесь.

Боровляны славятся своими медицинскими центрами, хорошей экологией и развивающейся инфраструктурой. Местные власти предполагают, что статус города позволит еще больше повысить качество жизни.