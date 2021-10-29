Боровляны в ближайшее время могут стать городом. Что изменит новая прописка для жителей посёлка, расскажем в программе «Центральный регион»

Новости Беларуси. Прописка сельская, комфорт городской – речь о Боровлянах. В перспективе жители этой деревни могут стать горожанами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Прописка сельская, комфорт городской – речь о Боровлянах. В перспективе жители этой деревни могут стать горожанами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Если точнее, Боровляны, Лесной, Опытный и Лесковка уже давно воспринимаются как единый жилой массив. Сейчас в этих четырех населенных пунктах проживают 42 тысячи жителей. О том, что крупная агломерация может стать отдельным городом, 20 октября во время посещения Минской областной больницы заявил Александр Лукашенко.
«Надо выделять Боровляны и из Минского района, надо делать это городом» – читать здесь.
Боровляны славятся своими медицинскими центрами, хорошей экологией и развивающейся инфраструктурой. Местные власти предполагают, что статус города позволит еще больше повысить качество жизни.
Сергей Кондрашин, председатель Боровлянского сельисполкома:
Больше асфальтированных дорог там, где их не хватает. Наверное, более оснащенное будет освещение улично-дорожной сети. Строительство физкультурно-оздоровительного центра. Достаточно давно поднимается вопрос о придании какого-то статуса, я не говорю в целом по Боровлянскому сельсовету – 68 тысяч, но даже эти четыре населенных пункта, где более 42 тысяч, это выходит за рамки понятия деревни.
Как развивался знаменитый медицинский городок, чем общежития медиков отличаются от обычных квартир и кому полезен фермерский рынок?
Что изменит для сельчан статус города, смотрите в новом выпуске программы «Центральный регион» 30 октября в 10:30 на СТВ.