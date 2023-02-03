Чем отличается ЦТ от ЦЭ? Поговорили с учителями о подготовке школьников к экзаменам

В этом году выпускники школ первыми опробуют новый формат экзаменов. Изменены даты, места проведения и система подхода. Так, ранее выпускники сдавали обязательные экзамены по окончанию школы. С этого года оставили всего два: один по языку (русскому или белорусскому). Другой по любому профильному предмету. Называться такая итоговая проверка знаний будет централизованный экзамен.

Наталья Рослик, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Централизованный экзамен - это совмещенный выпускной экзамен и централизованное тестирование. Централизованный экзамен планируется в середине мая. Поэтому и на подготовку отведено больше часов. Так, например, раньше в 10-11 классах был всего 1 час русского и белорусского. С 1 сентября 2022 года количество часов увеличено, вместо 33 отведено 53 часа. Что касается самого экзамена, то он не сильно отличается от формата ЦТ прошлых лет. Вместо изложения, которое писали ранее, выпускники сдают тест.

Марина Шапиро, учащаяся 11 «А» класса ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Уже есть документы, которые говорят, какие темы будут, сколько каких заданий, какие уровни будут. И сейчас больше понимаешь то, что это будет проводиться как ЦТ. Нет такого волнения перед экзаменами, которые не знаешь, какими будут. Сейчас более спокойно и понимаешь, к чему готовиться. Совсем недавно по всей стране провели репетиционные экзамены. На них ребята вместе с наставниками смогли убедиться, что новая форма проверки знаний не стала сложнее или непонятнее.

Татьяна Бородич, учитель географии ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Я присутствовала в БНТУ как наблюдатель. Организация хорошая. Система хорошая, оправдает себя. Ребята получат действительно объективную оценку своих знаний. Кроме того, репетиционный экзамен помог научиться, казалось бы, такому простому и важному действию: грамотно и четко заполнять бланк, чтобы машинная проверка смогла распознать каждую букву и цифру. Кроме того, школьники проверили свои знания.

Михаил Яромич, учащийся 11 «А» класса ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Есть сложные задания, есть легкие. Было задание, которое показалось трудным, но я дома прорешаю его и все, в принципе, легко. Второй экзамен по профильному предмету будет проходить с небольшим интервалом, что позволит ребятам переключиться. Выбирать, по какому именно предмету сдавать следующий экзамен, выпускники будут сами.

Наталья Гошко, учитель истории ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Мы как готовились к ЦТ, так и готовимся к ЦЭ. Потому что сама форма проведения уроков предполагает виды деятельности: домашние задания в виде тестовых заданий. Мы прорешали сборники заданий прошлых лет, для ребят тестовая система была не новой. Результаты двух сданных экзаменов ребята получат не сразу. Обработкой информации будут по-прежнему тщательно заниматься в Республиканском институте контроля знаний.