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Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»

03 февраля 2023 10:16
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-1

Гаражный бунт в Белыничах. Участники кооператива восстали против своего председателя.

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-4

За время его правления (8 лет) он вообще ничего не делал.

Конфликт длиною в 13 лет и скандал на всю область. Куда пропали народные деньги?

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-7

Мы спрашиваем: отчитайтесь, где наши деньги, куда пошли? Не ваше дело, я не буду перед вами отчитываться. И все, вот так он отвечает.

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-10

Финансовые махинации или бухгалтерский просчет? Когда руководитель обходится ну очень дорого.

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-13

Зарплата тогда формировалась из расчета: 320 – председателю и, соответственно, 240 долларов – бухгалтеру.

Позорная история в «Дозоре». Гаражные страсти, готовые превратиться в гаражные войны.

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»-16

«Решение есть!» В 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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