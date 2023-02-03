Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.
Гаражный бунт в Белыничах. Участники кооператива восстали против своего председателя.
За время его правления (8 лет) он вообще ничего не делал.
Конфликт длиною в 13 лет и скандал на всю область. Куда пропали народные деньги?
Мы спрашиваем: отчитайтесь, где наши деньги, куда пошли? Не ваше дело, я не буду перед вами отчитываться. И все, вот так он отвечает.
Финансовые махинации или бухгалтерский просчет? Когда руководитель обходится ну очень дорого.
Зарплата тогда формировалась из расчета: 320 – председателю и, соответственно, 240 долларов – бухгалтеру.
Позорная история в «Дозоре». Гаражные страсти, готовые превратиться в гаражные войны.
«Решение есть!» В 16:50 сразу после выпуска новостей на СТВ.
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