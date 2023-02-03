Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Гаражный бунт в Белыничах. Участники кооператива восстали против своего председателя.

За время его правления (8 лет) он вообще ничего не делал.

Конфликт длиною в 13 лет и скандал на всю область. Куда пропали народные деньги?