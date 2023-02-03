Вмерзшие в лёд тела беженцев обнаружены на латвийском приграничье

В который раз европейские страны демонстрируют безразличие к судьбам людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Эти шокирующие кадры были сняты у границы с Латвией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сопредельной стороне обнаружены несколько тел беженцев, вмерзших в лед. Вероятнее всего, эти люди – выходцы из стран афро-азиатского региона. Причина их гибели пока доподлинно неизвестна. Иностранцы ищут убежища в ЕС, где им обещали кров и помощь, однако многих стремление к лучшей жизни приводит к гибели. Жертвами европейского режима стали уже десятки беженцев. При этом в складывающейся ситуации международные правозащитные институты продолжают бездействовать.