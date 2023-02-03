Прямой эфир

Вмерзшие в лёд тела беженцев обнаружены на латвийском приграничье

03 февраля 2023 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В который раз европейские страны демонстрируют безразличие к судьбам людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Эти шокирующие кадры были сняты у границы с Латвией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вмерзшие в лёд тела беженцев обнаружены на латвийском приграничье-1

Вмерзшие в лёд тела беженцев обнаружены на латвийском приграничье-3

На сопредельной стороне обнаружены несколько тел беженцев, вмерзших в лед. Вероятнее всего, эти люди – выходцы из стран афро-азиатского региона. Причина их гибели пока доподлинно неизвестна. Иностранцы ищут убежища в ЕС, где им обещали кров и помощь, однако многих стремление к лучшей жизни приводит к гибели. Жертвами европейского режима стали уже десятки беженцев. При этом в складывающейся ситуации международные правозащитные институты продолжают бездействовать.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»
03 февраля 2023 10:16

Гаражные войны на СТВ. Куда пропали народные деньги? Анонс программы «Решение есть»

Чем отличается ЦТ от ЦЭ? Поговорили с учителями о подготовке школьников к экзаменам
03 февраля 2023 09:33

Чем отличается ЦТ от ЦЭ? Поговорили с учителями о подготовке школьников к экзаменам

Какие книги купить детям? В издательстве «Беларусь» рассказали о новинках
03 февраля 2023 08:02

Какие книги купить детям? В издательстве «Беларусь» рассказали о новинках