Головченко: для стран ЕАЭС цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов
Важные вопросы евразийской интеграции 3 февраля обсуждают в Казахстане. Здесь продолжается межправсовет ЕАЭС. Главное событие этого дня – открытие международного цифрового форума Digital Almaty, в рамках которого проходит пленарная сессия с участием глав правительств стран –участниц Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум – хорошая возможность для деловых и экспертных кругов обсудить актуальные вопросы создания совместного цифрового рынка и выработать подходы по решению имеющихся проблем. В Беларуси вопросам цифровизации экономики уделяется большое внимание, отметил премьер-министр Роман Головченко. И по мнению главы белорусского правительства, страны ЕАЭС должны сделать все возможное для обеспечения своей независимости в цифровом развитии.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Цифровые технологии за последние пять лет стали безусловной составляющей устойчивого развития общества и драйвером экономического роста. Для стран ЕАЭС, как и для всего мира, цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов и государственного управления. Конечно, беспрецедентные санкции, которые были введены в 2022 году против части стран нашего союза затронули и вопросы цифровизации. Ограничение на продажу и обновление программного обеспечения, отказы в поставках телекоммуникационного оборудования являются определенным сдерживающим фактором внедрения современных технологий и услуг. Это в очередной раз напоминает нам о важности национального суверенитета в сфере цифрового развития. Особенно актуальным и перспективным является создание новых производственных процессов, материалов и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта, больших данных, робототехники, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Предлагаем Евразийской комиссии организовать сотрудничество и координацию в этой сфере.
В этом году участие в масштабной дискуссии принимают эксперты из 30 стран мира и более 150 спикеров ведущих мировых IT-компаний. В центре внимания специалистов – современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий. В программе форума несколько десятков сессий, где участники смогут обсудить переход отраслей промышленности от автоматизации к цифровизации, сферы применения роботизации, развитие IT-отрасли в евразийском регионе. Также состоятся разнообразные выставки.
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