Головченко: для стран ЕАЭС цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Цифровые технологии за последние пять лет стали безусловной составляющей устойчивого развития общества и драйвером экономического роста. Для стран ЕАЭС, как и для всего мира, цифровизация сегодня неотделима от экономических процессов и государственного управления. Конечно, беспрецедентные санкции, которые были введены в 2022 году против части стран нашего союза затронули и вопросы цифровизации. Ограничение на продажу и обновление программного обеспечения, отказы в поставках телекоммуникационного оборудования являются определенным сдерживающим фактором внедрения современных технологий и услуг. Это в очередной раз напоминает нам о важности национального суверенитета в сфере цифрового развития. Особенно актуальным и перспективным является создание новых производственных процессов, материалов и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта, больших данных, робототехники, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Предлагаем Евразийской комиссии организовать сотрудничество и координацию в этой сфере.