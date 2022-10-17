Некоторым растениям нужно укрытие. Как использовать опавшую листву с пользой?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Отношение дачников к опавшей листве неоднозначно. Одни думают, что ее нужно поскорее собрать и сжечь, чтобы не распространить инфекцию, а другие считают листву полезным природным удобрением. Насколько правдивы оба мнения и что делать с опавшей листвой, разберемся сегодня вместе с экспертами.

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

Листья осенью необходимо использовать для мульчирования. Это бесплатный материал, который можно собрать. Листья клена больше всего слеживаются. Лучше всего делать мульчирующий материал из листьев смешанных пород.

Мульчирование – это укрытие почвы для улучшения плодородия, сохранения влаги и избавления от бактерий. Дубовые листья в качестве мульчи служат намного дольше, чем листья других деревьев. Также они хороши и для воздушно-сухого укрытия на зиму теплолюбивых растений. Виктория Мазаник:

Листву лучше всего заготавливать в сухом виде в специальных контейнерах. И эту листву позже использовать после зимовки. Осеннее мульчирование – это такой процесс, который необходим для того, чтобы почва в том числе не перемерзала. Мульчируют также деревья, не только озимые культуры. Деревья лучше всего мульчировать на том расстоянии насколько у нас крона дерева. Ни в коем случае нельзя делать горку из листьев и укрывать полностью ствол дерева, так как это может повредить ствол и могут болезнетворные бактерии в том числе переместиться. Нужно обязательно делать лунку и отступать 3-5 сантиметров.

Опавшие листья можно использовать и для укрытия тех грядок, на которых дачник пока не высаживает никакие культуры. Это нужно для того, чтобы защитить почву от эрозии. Лесные деревья не подвержены такому количеству инфекций, как окультуренные растения в саду. При подготовке материала обращайте внимание на состояние листьев, они должны полностью сменить свой цвет и иметь здоровый вид. Осеннюю листву можно также использовать для посадки цветов или просто декора. Процесс мульчирования особенно важен при посадке молодых саженцев.

Руслан Шайкин, орнитолог, общественный эколог, директор Центра экологического воспитания и развития:

В ближайшее время мы с нашими учащимися, зеленоклассниками Минска будем высаживать нашу ореховую рощу, будем проводить специальное мульчирование. Грецкие орехи несколько раз пересаживаются, поэтому первая посадка в открытый грунт состоится с обязательным мульчированием. Этой весной мы высаживали можжевеловую аллею и для того, чтобы можжевельник прижился, мы произвели мульчирование из остатков хвои, сосны, вперемешку с шишками. И вы знаете, примерно где-то 90 % нашего можжевельника прижилось. Столичные коммунальные службы активно участвуют в процессе уборке листвы. Стараются сделать это своевременно, чтобы переработать собранные листья и сохранить их для дальнейшего пользования.