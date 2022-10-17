Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?

Просто и со вкусом. Сеть общепита Белкопсоюза сегодня это уже более 900 уютных кафе и изысканных ресторанов. Каждый со своей изюминкой и особенным меню.

Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:

Мы разработали несколько таких брендов, как «Лепим сами», это и пицца, и пельмени, и вареники. «Еда и кофе» предприятие. Сеть «Тейсти», которая основывается именно на приготовлении бургеров, гарниров. На сегодняшний день мы разработали еще один новый бренд – «Смаженка», эти объекты будут реализовывать смаженки, ватрушки с разными начинками.

Еще одно ноу-хау – платформа «Сезон новых блюд открыт», ваш гарантированный пропуск в мир гастрономического удовольствия.

Александр Гошко:

Разработанная платформа «Сезон новых блюд открыт» сделана специально нами для того, чтобы рекламировать и предлагать покупателям новые интересные блюда.

Такого в Беларуси вы еще не видели. Кулинарную эстафету открывает восточный деликатес: сочный и воздушный мега-чебурек – находка для гурманов. Под тонкой золотистой корочкой спрятана крепкая порция нежного, отборного мяса.