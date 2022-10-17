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Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?

17 октября 2022 11:10
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Просто и со вкусом. Сеть общепита Белкопсоюза сегодня это уже более 900 уютных кафе и изысканных ресторанов. Каждый со своей изюминкой и особенным меню. 

Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?-1

Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:
Мы разработали несколько таких брендов, как «Лепим сами», это и пицца, и пельмени, и вареники. «Еда и кофе» предприятие. Сеть «Тейсти», которая основывается именно на приготовлении бургеров, гарниров. На сегодняшний день мы разработали еще один новый бренд – «Смаженка», эти объекты будут реализовывать смаженки, ватрушки с разными начинками.

Еще одно ноу-хау – платформа «Сезон новых блюд открыт», ваш гарантированный пропуск в мир гастрономического удовольствия.

Александр Гошко:
Разработанная платформа «Сезон новых блюд открыт» сделана специально нами для того, чтобы рекламировать и предлагать покупателям новые интересные блюда. 

Такого в Беларуси вы еще не видели. Кулинарную эстафету открывает восточный деликатес: сочный и воздушный мега-чебурек – находка для гурманов. Под тонкой золотистой корочкой спрятана крепкая порция нежного, отборного мяса. 

Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?-4

Александр Гошко:
Технология приготовления чебурека традиционная, это та же самая мука высшего сорта, мясо, свинина, птица, говядина с добавлением помидоров, сыра. Для качества приготовления этого блюда мы используем тестомесильные машины, тестораскаточные машины, фритюрницы, чтобы и облегчить работу повара, добиться стандартного качества этой продукции.

Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?-7

Назвать хрустящее лакомство фастфудом язык не повернется. Каждый пирожок готовят талантливо и с душой. Сперва вымешивается тесто, затем пышную массу раскатывают в огромный блин и заполняют пряной начинкой. Когда идеальный полумесяц готов, ему придают ту самую знаменитую форму: легкое движение руки и вот лепешка превращается в шарик, который после отдают во власть кипящего масла.

Побаловать себя ароматной закуской предлагают в самом сердце столицы, на Володарского, 9. Двери «Чебуречной» открыты для всех. Детский восторг и праздник наслаждения обеспечены.

Александр Гошко:
С 15 числа мы начали реализацию нашей акции предлагать нашим посетителям мега-чебуреки. В более чем 60 объектах общественного питания по всей территории нашей страны. Мы видим колоссальный спрос на данную продукцию, мы очень рады этому.

Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?-10

А ведь это далеко не все сюрпризы для любителей вкусно покушать, Белкопсоюз умеет удивлять. По секрету: картофельная пицца – очередная кулинарная фантазия от создателей платформы «Сезон новых блюд открыт». Премьера совсем скоро, не пропустите! 

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Гошко # Вероника Макаревич # Фотофакт

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