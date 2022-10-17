Нежное тесто и отборное мясо. Где в Минске готовят самые вкусные чебуреки?

Просто и со вкусом. Сеть общепита Белкопсоюза сегодня это уже более 900 уютных кафе и изысканных ресторанов. Каждый со своей изюминкой и особенным меню.
Просто и со вкусом. Сеть общепита Белкопсоюза сегодня это уже более 900 уютных кафе и изысканных ресторанов. Каждый со своей изюминкой и особенным меню.
Александр Гошко, начальник отдела общественного питания Белкоопсоюза:
Мы разработали несколько таких брендов, как «Лепим сами», это и пицца, и пельмени, и вареники. «Еда и кофе» предприятие. Сеть «Тейсти», которая основывается именно на приготовлении бургеров, гарниров. На сегодняшний день мы разработали еще один новый бренд – «Смаженка», эти объекты будут реализовывать смаженки, ватрушки с разными начинками.
Еще одно ноу-хау – платформа «Сезон новых блюд открыт», ваш гарантированный пропуск в мир гастрономического удовольствия.
Александр Гошко:
Разработанная платформа «Сезон новых блюд открыт» сделана специально нами для того, чтобы рекламировать и предлагать покупателям новые интересные блюда.
Такого в Беларуси вы еще не видели. Кулинарную эстафету открывает восточный деликатес: сочный и воздушный мега-чебурек – находка для гурманов. Под тонкой золотистой корочкой спрятана крепкая порция нежного, отборного мяса.
Александр Гошко:
Технология приготовления чебурека традиционная, это та же самая мука высшего сорта, мясо, свинина, птица, говядина с добавлением помидоров, сыра. Для качества приготовления этого блюда мы используем тестомесильные машины, тестораскаточные машины, фритюрницы, чтобы и облегчить работу повара, добиться стандартного качества этой продукции.
Назвать хрустящее лакомство фастфудом язык не повернется. Каждый пирожок готовят талантливо и с душой. Сперва вымешивается тесто, затем пышную массу раскатывают в огромный блин и заполняют пряной начинкой. Когда идеальный полумесяц готов, ему придают ту самую знаменитую форму: легкое движение руки и вот лепешка превращается в шарик, который после отдают во власть кипящего масла.
Побаловать себя ароматной закуской предлагают в самом сердце столицы, на Володарского, 9. Двери «Чебуречной» открыты для всех. Детский восторг и праздник наслаждения обеспечены.
Александр Гошко:
С 15 числа мы начали реализацию нашей акции предлагать нашим посетителям мега-чебуреки. В более чем 60 объектах общественного питания по всей территории нашей страны. Мы видим колоссальный спрос на данную продукцию, мы очень рады этому.
А ведь это далеко не все сюрпризы для любителей вкусно покушать, Белкопсоюз умеет удивлять. По секрету: картофельная пицца – очередная кулинарная фантазия от создателей платформы «Сезон новых блюд открыт». Премьера совсем скоро, не пропустите!
*На правах рекламы.