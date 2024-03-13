«Некоторые вещи надо секретить». Лазуткин про нейросети в политике

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Обсуждают, что выборы вообще не нужны. Нам ИИ сейчас выберет. Люди как-то не так выбирают в Словакии, Беларуси, Венгрии. Давайте ИИ научим, он всегда будет выбирать Макрона и мы будем все счастливы.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мне понравилось, что пример про игру приводили. Игра, в которой надо строить домики. Домики построили, религию себе придумали. Поместить их в игру, где надо будет людей убивать, допустим. Там научат, как убивать, как это сделать более эффективно, другая среда и другая задача. Поместите в игру, где проводят выборы, например. Разные команды, надо проголосовать, написать избирательные программы, они и это вам сделают. Но вопрос выбора среды, куда вы помещаете интеллект.

Если они поставят задачу сделать робота-политтехнолога, который что-то будет советовать. Вопрос, насколько вы знаете страновую специфику, конкретные условия конкретной страны, где это будет применяться, какие там люди, какие у них установки и ценности – это все разное. Западники считают, что мы все одинаковые абсолютно. Мы же считаем, что есть специфика, которую не надо светить, публично обсуждать, которую мы здесь прячем, чтобы такие политтехнологи сюда не залезли. Некоторые вещи надо секретить, это нас защитит от того, что ИИ будет что-то советовать.