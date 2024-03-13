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В Минске в 2024 году появятся новые трамваи

13 марта 2024 17:50
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Новости Беларуси. Парк общественного транспорта обновляют в Минске. Уже в 2024 году на столичные улицы выйдут новые трамваи. Все машины отечественного производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в 2024 году появятся новые трамваи-1

Это будут современные низкопольные образцы. Как отмечает компания-производитель, для города поставят 20 вагонов. Предполагается, что окраску оставят привычную для минчан – бирюзового цвета.

В Минске в 2024 году появятся новые трамваи-4

Отличие нового транспорта в некоторых функциях. Кроме того, для столицы планируют поставить 10 новых электробусов.

# Общественный транспорт # общество # Новости Минска и Минской области

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