В Минске в 2024 году появятся новые трамваи

Новости Беларуси. Парк общественного транспорта обновляют в Минске. Уже в 2024 году на столичные улицы выйдут новые трамваи. Все машины отечественного производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это будут современные низкопольные образцы. Как отмечает компания-производитель, для города поставят 20 вагонов. Предполагается, что окраску оставят привычную для минчан – бирюзового цвета.