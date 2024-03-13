Александр Турчин представил нового председателя Березинского райисполкома Андрея Соколовского

Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Так, у Березинского района отныне новый глава. Им стал Андрей Соколовский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До этого он занимал должность заместителя председателя и курировал вопросы строительства и ЖКХ. Губернатор центрального региона Александр Турчин во время вручения удостоверения председателю подчеркнул значимость Березинского района в агропромышленном комплексе всей области. Отсюда и задача – определить новую стратегию развития сельского хозяйства. Кроме того, среди приоритетов – инвестиции в экономику и социальную сферу, а также наведение порядка на селе. Так, в ближайшее время полностью обновятся дороги в агрогородке Поплавы. Родом Андрей Соколовский из Березинского района, поэтому не понаслышке знает все проблемы. И уже сегодня может приступать к практическому решению вопросов.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

От того, как работает сельское хозяйство, в том числе какую заработную плату получают люди, работающие в сельском хозяйстве, зависит очень многое для развития региона. И, конечно, мы сегодня видим значительный потенциал в наращивании эффективности работы сельского хозяйства Березинского района, рост объема воспроизводства. И для этого надо сделать ряд поступательных движений. Буквально день назад подписано решение Минского облисполкома, где мы распределили ряд финансовых ресурсов, в том числе и на агрогородок Поплавы, чтобы решить первоочередные задачи, которые сегодня поднимают наши граждане.