Александр Турчин представил нового председателя Березинского райисполкома Андрея Соколовского

Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Так, у Березинского района отныне новый глава. Им стал Андрей Соколовский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Так, у Березинского района отныне новый глава. Им стал Андрей Соколовский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
До этого он занимал должность заместителя председателя и курировал вопросы строительства и ЖКХ. Губернатор центрального региона Александр Турчин во время вручения удостоверения председателю подчеркнул значимость Березинского района в агропромышленном комплексе всей области.
Отсюда и задача – определить новую стратегию развития сельского хозяйства. Кроме того, среди приоритетов – инвестиции в экономику и социальную сферу, а также наведение порядка на селе. Так, в ближайшее время полностью обновятся дороги в агрогородке Поплавы. Родом Андрей Соколовский из Березинского района, поэтому не понаслышке знает все проблемы. И уже сегодня может приступать к практическому решению вопросов.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
От того, как работает сельское хозяйство, в том числе какую заработную плату получают люди, работающие в сельском хозяйстве, зависит очень многое для развития региона. И, конечно, мы сегодня видим значительный потенциал в наращивании эффективности работы сельского хозяйства Березинского района, рост объема воспроизводства. И для этого надо сделать ряд поступательных движений. Буквально день назад подписано решение Минского облисполкома, где мы распределили ряд финансовых ресурсов, в том числе и на агрогородок Поплавы, чтобы решить первоочередные задачи, которые сегодня поднимают наши граждане.
Андрей Соколовский, председатель Березинского райисполкома:
Мы планируем строительство двух молочно-товарных комплексов, один из них ОАО «Бродец» и второй – «Здравушка-агро». По здравоохранению мы на сегодня разрабатываем проектно-сметную организацию, чтобы установить у нас в городе КТ, чтобы люди нашего района не ездили в Минск или Борисов. Поэтому сегодня мы ведем модернизацию.
Губернатор Александр Турчин поставил задачи и новому депутатскому корпусу Березинского района. Среди них – активное взаимодействие со всеми структурами исполнительной власти и оперативное решение вопросов на местах.