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Мезенцев: отношение Беларуси к книжной ярмарке в Минске – особый знак

13 марта 2024 17:56
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Традиционный симпозиум литераторов «Писатель и время» прошел в преддверии 31-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Тематикой встречи стало «Партнерство во имя будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мезенцев: отношение Беларуси к книжной ярмарке в Минске – особый знак-1

Представители ведущих белорусских издательств, литературного сообщества России, Ирана, Египта говорили о роли писателя и книги в современном мире. К диалогу люди могли подключиться онлайн и задать вопрос участникам симпозиума. Его итогом станет выпуск брошюры с основными озвученными тезисами.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это в первую очередь мозговой штурм с людьми очень эрудированными, которых по праву считают лидерами мнений, с людьми, которые могут критически оценивать как люди творческие, неординарные все происходящие процессы. И таким коллективным собранием пытаться выработать подходы по решению той или иной проблемы.

Мезенцев: отношение Беларуси к книжной ярмарке в Минске – особый знак-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Никакой гаджет, компьютер, электронная книжка не заменит запах только что вышедшей из типографии книги, типографской краски, корешка, форзаца, хруст страниц. И то, что сегодня Беларусь, правительство республики, Александр Григорьевич Лукашенко уделяют такое внимание становлению нового уровня книжной ярмарки в Минске – особый знак.

Масштабная Минская книжная выставка откроется уже завтра, 14 марта. В ней примут участие писатели, издатели и деятели более 20 стран.

# Государственная политика в области культуры # общество # Владимир Перцов # Дмитрий Мезенцев

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