«Некоторые говорят: да, мы ради квартиры». Дмитрий Шевцов о многодетных семьях в Беларуси

Юлия Бешанова, СТВ : Мы воспитываем детей, которые в этом нуждаются, всем миром, помогаем – социально ориентированное государство. А вот тренд на многодетность, который был достаточно длительное время, сейчас продолжается или мы идем вслед за европейцами на снижение рождаемости? Много говорили уже о том, что льготы, поддержка многодетных семьей не во всех, но в некоторых случаях играет абсолютно другую роль – противоположную: я рожу четвертого-пятого, получу квартиру. Согласитесь, такие случаи тоже есть.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

И что в этом плохого? Если семья понимает, что они не могут накопить денег, чтобы купить квартиру, они рожают третьего либо четвертого ребенка и получают квартиру. Да, государство предоставляет благо, и они понимают, что у них одной из самых главных проблем стало меньше – у них есть кров над головой. Что в этом плохого? Это абсолютно нормально. Я сам из многодетной семьи, я четвертый в семье.

Раньше это было абсолютно нормально и обыденно, но тогда был XX век, сейчас XXI век: урбанизация, IT-технологии, интернет. Сейчас, конечно, поменялись стереотипы. Сейчас у всех или у подавляющего количества людей стоит карьера на первом месте, поэтому мы по статистике отмечаем, что первые браки стали поздними, первые дети стали позже, рождение второго ребенка уже за 30 далеко относится, чего раньше не было никогда. Уровень образования совсем другой, амбиции совсем другие. И жизнь диктует эти вещи, поэтому естественно один-два ребенка. Но тем не менее мы видим, что в абсолютно достаточных семьях, которые имеют бизнес или занимают ответственные посты, у них трое-четверо и даже пятеро детей.