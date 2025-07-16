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Более 60 палестинцев погибли за сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе

16 июля 2025 07:05
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Более 60 палестинцев погибли за сутки в результате обстрелов со стороны военных Израиля. Под атаки попали несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 палестинцев погибли за сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе-2

Там разрушены десятки жилых домов, пострадали палаточные лагеря. Сообщается также о нападениях рядом с центрами раздачи гуманитарной помощи. Напомним, частный фонд работает в анклаве с конца мая. Он отвечает за распределение товаров первой необходимости и продовольствия, которые поступают в регион. За это время, по данным ООН, при попытке получить помощь там погибли 838 палестинцев, более пяти тысяч человек пострадали. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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