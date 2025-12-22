Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры
Неглюбская текстильная традиция из Ветковского района Гомельской области официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Суглоб, руководитель кружка филиала «Неглюбский сельский центр ткачества» Ветковского центра культуры и народного творчества.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы привыкли, что рушники всегда для нас, белорусов, несли какой-то сакральный смысл, различные ритуалы, обряды без рушника не обходились. Но мы узнали, что, оказывается, по крайней мере, ваши неглюбские рушники еще и лечат. Расскажите подробнее о них.
Татьяна Суглоб, руководитель кружка филиала «Неглюбский сельский центр ткачества» Ветковского центра культуры и народного творчества:
Рушники начали ткать еще до революционного периода. Начинались рушники с красно-белого орнамента. Шла эволюция деревни. Деревня была оторвана от внешнего мира. В болотах была наша деревня. Поэтому невозможно было достать ниток, купить где-то материал для того, чтобы одежду шить. Поэтому у нас все ткали, шили все самотканое. Лен растили, коноплю, крапиву. Сами пряли, а потом окрашивали. Но окрашивали, рассказывали, что у нас больше евреи, но они не выдавали своих секретов, потому наши первые рушники красно-белые. Потом у нас появился, так сказать, выход из деревни, начали привозить черные нитки. Появились красно-черно-белые рушники.
Александр Меженный, ведущий:
А что касается традиции неглюбской, которая вошла в список ЮНЕСКО, чем она отличается от других традиций в Беларуси и в мире?
Татьяна Суглоб:
Основное различие нашей традиции, что наш рушник ткется с изнаночной стороны. Это единственные в Беларуси рушники. Вот эти все хвостики наши, кончики, которыми мы закладываем, руками перебираем. Каждый узор у нас нарисован в клеточку в тетради. Поэтому мы и видим, что мы закладываем.
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