Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры

Ольга Бурлакова, ведущая: Мы привыкли, что рушники всегда для нас, белорусов, несли какой-то сакральный смысл, различные ритуалы, обряды без рушника не обходились. Но мы узнали, что, оказывается, по крайней мере, ваши неглюбские рушники еще и лечат. Расскажите подробнее о них.

Татьяна Суглоб, руководитель кружка филиала «Неглюбский сельский центр ткачества» Ветковского центра культуры и народного творчества:

Рушники начали ткать еще до революционного периода. Начинались рушники с красно-белого орнамента. Шла эволюция деревни. Деревня была оторвана от внешнего мира. В болотах была наша деревня. Поэтому невозможно было достать ниток, купить где-то материал для того, чтобы одежду шить. Поэтому у нас все ткали, шили все самотканое. Лен растили, коноплю, крапиву. Сами пряли, а потом окрашивали. Но окрашивали, рассказывали, что у нас больше евреи, но они не выдавали своих секретов, потому наши первые рушники красно-белые. Потом у нас появился, так сказать, выход из деревни, начали привозить черные нитки. Появились красно-черно-белые рушники.

Александр Меженный, ведущий:

А что касается традиции неглюбской, которая вошла в список ЮНЕСКО, чем она отличается от других традиций в Беларуси и в мире?