О каких правилах безопасности нужно помнить во время новогодних праздников? Рассказали в МЧС

С наступлением долгожданных праздников, Нового года и Рождества, а также зимних каникул, в стране традиционно усиливается внимание к вопросам безопасности.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Шарапова, заместитель начальника Центра исследований НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Несмотря на то, что праздники совсем скоро, но очень хочется именно сейчас поговорить о различных ситуациях, чтобы все-таки праздники прошли безоблачно. И несмотря на то, что в Беларуси всегда уделяется очень большое внимание безопасности людей в любое время года, в любой день, в любой час, но тем не менее какой-то особый акцент все-таки делается на декабрь, на новогодние праздники. Почему?
Елена Шарапова, заместитель начальника Центра исследований НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Несомненно, новогодние праздники, наверное, одни из самых ожидаемых в нашей стране. Каждый ждет чудо, каждый готовится к какому-то новому этапу жизни. И существует такое поверье, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Каждый стремится к тому, чтобы сделать свой праздник незабываемым, ярким, запоминающимся. И, к сожалению, уходят на второй план уже наши традиционные новогодние шары, мишура. Люди используют новые средства технические, пиротехнические средства для того, чтобы разнообразить свой праздник. И, к сожалению, не всегда случаи использования пиротехнических средств заканчиваются благополучно.
Неосторожное обращение, где-то невнимательное обращение приводит порой к трагедиям. И поэтому наше ведомство всегда традиционно уделяет внимание такому периоду. И не стоит забывать, что этот период еще приходится на школьные каникулы. Тогда, когда дети в большинстве своем, наверное, не ошибусь, если так скажу, находятся и предоставлены сами себе. К сожалению, не все родители могут правильно организовать досуг своих детей. Может быть, нет возможности отвезти детей к бабушке или дедушке. Нет возможности посещать пришкольный лагерь. А дети постарше уже предпочитают самостоятельно обеспечивать свой досуг и проводить свои каникулы. Поэтому задача работников нашего ведомства предупредить какие-то чрезвычайные ситуации, проинформировать и сделать так, чтобы школьные каникулы закончились благополучно и оставили самые приятные и радостные воспоминания у детей и взрослых.
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