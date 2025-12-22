О каких правилах безопасности нужно помнить во время новогодних праздников? Рассказали в МЧС

С наступлением долгожданных праздников, Нового года и Рождества, а также зимних каникул, в стране традиционно усиливается внимание к вопросам безопасности.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Шарапова, заместитель начальника Центра исследований НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Несмотря на то, что праздники совсем скоро, но очень хочется именно сейчас поговорить о различных ситуациях, чтобы все-таки праздники прошли безоблачно. И несмотря на то, что в Беларуси всегда уделяется очень большое внимание безопасности людей в любое время года, в любой день, в любой час, но тем не менее какой-то особый акцент все-таки делается на декабрь, на новогодние праздники. Почему?