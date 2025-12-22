Прямой эфир

Насколько актуален формат СНГ и бывает ли дружба в геополитике? Анонс «По существу»

22 декабря 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? 

22 декабря на ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить международное взаимодействие. 

Насколько актуален формат СНГ и бывает ли дружба в геополитике? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Если у вас есть вопрос, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 22 декабря. Начало – в 18:30 на СТВ.

# СНГ # ЕАЭС

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы Медицинской
22 декабря 2025 07:15

В Бресте приступили к масштабной реконструкции улицы Медицинской

МВД: с приближением новогодних праздников активизируются аферисты
22 декабря 2025 07:13

МВД: с приближением новогодних праздников активизируются аферисты

В школах Беларуси пройдёт единый урок безопасности – о чём расскажут?
22 декабря 2025 06:55

В школах Беларуси пройдёт единый урок безопасности – о чём расскажут?