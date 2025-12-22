Насколько актуален формат СНГ и бывает ли дружба в геополитике? Анонс «По существу»

На интеграционном треке. Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике?
22 декабря на ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить международное взаимодействие.
Участником дискуссии может стать каждый. Если у вас есть вопрос, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу 22 декабря. Начало – в 18:30 на СТВ.