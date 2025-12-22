США потратят 500 млн долларов на свои базы в Польше

Польша обставит свой «милитари домик» новой импортной мебелью. В 2026 году Штаты вложат более полумиллиарда долларов в развитие оборонной инфраструктуры НАТО на польской территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако этот «подарок» обернется для польских налогоплательщиков весьма ощутимыми расходами. Варшава не просто принимает американский контингент, но и фактически его содержит: за каждого размещенного на территории страны солдата Польша ежегодно платит около 15 тысяч долларов.

Соответствующий бюджетный закон Министерства обороны США уже подписан президентом. Деньги направят на строительство казарм, ангаров для вертолетов и расширение авиабаз.

Цезарий Томчик заместитель министра обороны Польши:

Польша является страной, которая софинансирует присутствие американских военнослужащих на своей территории, поскольку мы считаем это жизненно важным интересом, чтобы американцы находились в нашей стране. Вместе с тем существуют и инвестиции, которые носят исключительно американский характер и полностью финансируются Соединенными Штатами.

Эти инвестиции вписываются в общую стратегию Пентагона на ближайшие годы. Согласно планам американского военного ведомства, постоянный контингент США в Европе не должен быть меньше 76 тысяч военнослужащих. Специально для них расширяются ключевые системы вооружений, создается инфраструктура, с расчетом на долгосрочное размещение на территории ЕС.