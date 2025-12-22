В Большом театре Беларуси завершился XV Минский международный Рождественский оперный форум

Редчайшие спектакли, чарующие голоса солистов мировой сцены и расширение сотрудничества в культурной сфере. XV Рождественский оперный форум завершился накануне концертом лауреатов Международного вокального конкурса имени Михаила Глинки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену вышли солисты Большого театра Беларуси, а также исполнители из России и Никарагуа. Каждый из них подарил слушателям музыкальный комплимент в виде арий из бессмертных произведений Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского.

Юлия Толмач, турист (Польша): Я приехала из Варшавы, и я всегда интересовалась искусством. И мне очень интересно было посетить именно оперный театр в Минске, потому что я наслышана, что он прекрасный. В данном случае форум вокалистов очень мне интересен, потому что здесь участвуют не только белорусские солисты, но и из России, из Никарагуа. Очень интересно было бы послушать.

Альбина Шагимуратова, солистка Мариинского театра (Россия): Вообще для меня Республика Беларусь – это нечто близкое, родное. И я очень рада, что это огромное турне, которое посвящено 100-летию Ирины Константиновны Архиповой, завершается именно в Республике Беларусь. Я очень рада, что так сошлись звезды.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Когда на сцене выступает молодежь, причем молодежь успешная, одержавшая победы в творческих конкурсах, то, конечно, это всегда праздник. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот оно – будущее.

Международный Рождественский оперный форум в 2025 году объединил представителей более 20 стран.