В Большом театре Беларуси завершился XV Минский международный Рождественский оперный форум
Редчайшие спектакли, чарующие голоса солистов мировой сцены и расширение сотрудничества в культурной сфере. XV Рождественский оперный форум завершился накануне концертом лауреатов Международного вокального конкурса имени Михаила Глинки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену вышли солисты Большого театра Беларуси, а также исполнители из России и Никарагуа. Каждый из них подарил слушателям музыкальный комплимент в виде арий из бессмертных произведений Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского.
Юлия Толмач, турист (Польша):
Я приехала из Варшавы, и я всегда интересовалась искусством. И мне очень интересно было посетить именно оперный театр в Минске, потому что я наслышана, что он прекрасный. В данном случае форум вокалистов очень мне интересен, потому что здесь участвуют не только белорусские солисты, но и из России, из Никарагуа. Очень интересно было бы послушать.
Альбина Шагимуратова, солистка Мариинского театра (Россия):
Вообще для меня Республика Беларусь – это нечто близкое, родное. И я очень рада, что это огромное турне, которое посвящено 100-летию Ирины Константиновны Архиповой, завершается именно в Республике Беларусь. Я очень рада, что так сошлись звезды.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Когда на сцене выступает молодежь, причем молодежь успешная, одержавшая победы в творческих конкурсах, то, конечно, это всегда праздник. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот оно – будущее.
Международный Рождественский оперный форум в 2025 году объединил представителей более 20 стран.